https://ria.ru/20230422/terrorizm-1867110446.html

Сирия потребовала от США прекратить поддержку терроризма и сепаратистов

Сирия потребовала от США прекратить поддержку терроризма и сепаратистов - РИА Новости, 22.04.2023

Сирия потребовала от США прекратить поддержку терроризма и сепаратистов

Сирия требует от США прекратить поддержку терроризма и сепаратистских формирований и немедленно покинуть сирийские территории, говорится в заявлении сирийского... РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T18:27

2023-04-22T18:27

2023-04-22T18:27

в мире

сирия

сша

дамаск (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564534050_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_0f21b47581074a3a2d45215de7e39625.jpg

КАИР, 22 апр - РИА Новости. Сирия требует от США прекратить поддержку терроризма и сепаратистских формирований и немедленно покинуть сирийские территории, говорится в заявлении сирийского министерства иностранных дел. Согласно заявлению, незаконно находящиеся в Сирии американские силы в последние недели продолжили вывозить нефть с территории страны. Министерство иностранных дел подчеркнуло, что Дамаск требует от администрации США выплатить компенсации сирийскому народу. "Сирия также требует от Соединенных Штатов прекратить поддержку терроризма и сепаратистских формирований и немедленно покинуть оккупированные сирийские территории", - сообщается в заявлении. Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.

https://ria.ru/20230311/amerika-1857126194.html

сирия

сша

дамаск (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сирия, сша, дамаск (город)