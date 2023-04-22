Рейтинг@Mail.ru
Сирия потребовала от США прекратить поддержку терроризма и сепаратистов - РИА Новости, 22.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:27 22.04.2023
https://ria.ru/20230422/terrorizm-1867110446.html
Сирия потребовала от США прекратить поддержку терроризма и сепаратистов
Сирия потребовала от США прекратить поддержку терроризма и сепаратистов - РИА Новости, 22.04.2023
Сирия потребовала от США прекратить поддержку терроризма и сепаратистов
Сирия требует от США прекратить поддержку терроризма и сепаратистских формирований и немедленно покинуть сирийские территории, говорится в заявлении сирийского... РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T18:27
2023-04-22T18:27
в мире
сирия
сша
дамаск (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564534050_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_0f21b47581074a3a2d45215de7e39625.jpg
КАИР, 22 апр - РИА Новости. Сирия требует от США прекратить поддержку терроризма и сепаратистских формирований и немедленно покинуть сирийские территории, говорится в заявлении сирийского министерства иностранных дел. Согласно заявлению, незаконно находящиеся в Сирии американские силы в последние недели продолжили вывозить нефть с территории страны. Министерство иностранных дел подчеркнуло, что Дамаск требует от администрации США выплатить компенсации сирийскому народу. "Сирия также требует от Соединенных Штатов прекратить поддержку терроризма и сепаратистских формирований и немедленно покинуть оккупированные сирийские территории", - сообщается в заявлении. Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
https://ria.ru/20230311/amerika-1857126194.html
сирия
сша
дамаск (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564534050_88:0:2817:2047_1920x0_80_0_0_13cd3916d674c03703e67717ded1c162.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия, сша, дамаск (город)
В мире, Сирия, США, Дамаск (город)
Сирия потребовала от США прекратить поддержку терроризма и сепаратистов

МИД Сирии потребовал от США прекратить поддержку терроризма и сепаратистов

© РИА Новости / Дмитрий Виноградов | Перейти в медиабанкСирийский флаг
Сирийский флаг - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Перейти в медиабанк
Сирийский флаг. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 22 апр - РИА Новости. Сирия требует от США прекратить поддержку терроризма и сепаратистских формирований и немедленно покинуть сирийские территории, говорится в заявлении сирийского министерства иностранных дел.
Согласно заявлению, незаконно находящиеся в Сирии американские силы в последние недели продолжили вывозить нефть с территории страны. Министерство иностранных дел подчеркнуло, что Дамаск требует от администрации США выплатить компенсации сирийскому народу.
"Сирия также требует от Соединенных Штатов прекратить поддержку терроризма и сепаратистских формирований и немедленно покинуть оккупированные сирийские территории", - сообщается в заявлении.
Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани и советник по национальной безопасности Саудовской Аравии Мусаид аль-Айбан на церемонии подписания соглашения о возобновлении дипломатических отношений между странами в Пекине - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
Постамериканский мир наступает: уже на Ближнем Востоке
11 марта, 08:00
 
В миреСирияСШАДамаск (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала