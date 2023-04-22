https://ria.ru/20230422/terrorizm-1867110446.html
Сирия потребовала от США прекратить поддержку терроризма и сепаратистов
Сирия потребовала от США прекратить поддержку терроризма и сепаратистов - РИА Новости, 22.04.2023
Сирия потребовала от США прекратить поддержку терроризма и сепаратистов
Сирия требует от США прекратить поддержку терроризма и сепаратистских формирований и немедленно покинуть сирийские территории, говорится в заявлении сирийского... РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T18:27
2023-04-22T18:27
2023-04-22T18:27
в мире
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КАИР, 22 апр - РИА Новости. Сирия требует от США прекратить поддержку терроризма и сепаратистских формирований и немедленно покинуть сирийские территории, говорится в заявлении сирийского министерства иностранных дел. Согласно заявлению, незаконно находящиеся в Сирии американские силы в последние недели продолжили вывозить нефть с территории страны. Министерство иностранных дел подчеркнуло, что Дамаск требует от администрации США выплатить компенсации сирийскому народу. "Сирия также требует от Соединенных Штатов прекратить поддержку терроризма и сепаратистских формирований и немедленно покинуть оккупированные сирийские территории", - сообщается в заявлении. Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
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в мире, сирия, сша, дамаск (город)
В мире, Сирия, США, Дамаск (город)
Сирия потребовала от США прекратить поддержку терроризма и сепаратистов
МИД Сирии потребовал от США прекратить поддержку терроризма и сепаратистов