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США пытаются создать террористическое государство, заявил глава МВД Турции - РИА Новости, 22.04.2023
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15:46 22.04.2023 (обновлено: 15:48 22.04.2023)
https://ria.ru/20230422/terroristy-1867088058.html
США пытаются создать террористическое государство, заявил глава МВД Турции
США пытаются создать террористическое государство, заявил глава МВД Турции - РИА Новости, 22.04.2023
США пытаются создать террористическое государство, заявил глава МВД Турции
Глава МВД Турции Сулейман Сойлу обвинил США в попытке создать "террористическое государство" рядом с Турцией. РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T15:46
2023-04-22T15:48
в мире
турция
сша
стамбул
сулейман сойлу
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АНКАРА, 22 апр – РИА Новости. Глава МВД Турции Сулейман Сойлу обвинил США в попытке создать "террористическое государство" рядом с Турцией. "После событий в Гези (акция протеста в Стамбуле, переросшая в волнения в 2013 году – ред.) Турция столкнулась с рядом событий, которые привели к сокращению инвестиций. К этому добавилась пандемия. Мы столкнулись с крупнейшей в мире миграционной волной. Это чревато самыми разными издержками. Америка хочет создать рядом с нами террористическое государство. Мы принимаем меры предосторожности. Мы провели четыре крупные операции против этого", - сказал Сойлу в интервью CNN Türk. Акции протеста произошли в Стамбуле в 2013 году в конце мая из-за решения властей вырубить парк Гези в районе Таксим и построить на его месте торгово-развлекательный комплекс в рамках реконструкции одноименной площади. Протесты переросли в волну выступлений против политики занимавшего тогда пост премьера Тайипа Эрдогана. По словам Сойлу, "этот риск (создания террористического государства) не исчезнет, если не устранит фактор США. "Этот риск не исчезнет без Америки. Что они (США) сделали с Афганистаном? Если бы я был американцем, я бы удручился этой ситуации. Люди болтались под колесами аэропланов. Нелегко восстанавливаться Ираку и Сирии. Есть постоянные издержки. Это нелегкая задача. Америка уже давно пытается создать террористическое государство. Более 40 лет Турция ведет борьбу. В горах (на севере Ирака) осталось 86 террористов. Неужели они думают, что Турция не сможет бороться с этим... Вчера я был в Хаккари, там в районе Като Маринос находилась зона материально-технического обеспечения террористической организации. Когда мы проводили операцию в Като, там были сотни террористов. Мы предотвратили переброску туда материально-технических ресурсов, мы пресекли переброску как материально-технических, так и людских ресурсов", - подчеркнул Сойлу. После теракта в Стамбуле в прошлом году Сойлу заявлял, что Анкара не принимает соболезнования Вашингтона. Позже глава МВД Турции призвал посла США "убрать свои грязные руки" от его страны. Во вторник Сойлу в ходе встречи с молодежью в Стамбуле, заявил, что США "продолжают терять репутацию", и весь мир "ненавидит Америку", а Европа – "пешка" Штатов.
https://ria.ru/20230420/turtsiya-1866465289.html
https://ria.ru/20230419/ssha-1866189569.html
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в мире, турция, сша, стамбул, сулейман сойлу
В мире, Турция, США, Стамбул, Сулейман Сойлу
США пытаются создать террористическое государство, заявил глава МВД Турции

Глава МВД Турции Сойлу заявил, что США пытаются создать "террористическое государство"

© Adem AltanМинистр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу
© Adem Altan
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 22 апр – РИА Новости. Глава МВД Турции Сулейман Сойлу обвинил США в попытке создать "террористическое государство" рядом с Турцией.
"После событий в Гези (акция протеста в Стамбуле, переросшая в волнения в 2013 году – ред.) Турция столкнулась с рядом событий, которые привели к сокращению инвестиций. К этому добавилась пандемия. Мы столкнулись с крупнейшей в мире миграционной волной. Это чревато самыми разными издержками. Америка хочет создать рядом с нами террористическое государство. Мы принимаем меры предосторожности. Мы провели четыре крупные операции против этого", - сказал Сойлу в интервью CNN Türk.
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Акции протеста произошли в Стамбуле в 2013 году в конце мая из-за решения властей вырубить парк Гези в районе Таксим и построить на его месте торгово-развлекательный комплекс в рамках реконструкции одноименной площади. Протесты переросли в волну выступлений против политики занимавшего тогда пост премьера Тайипа Эрдогана.
По словам Сойлу, "этот риск (создания террористического государства) не исчезнет, если не устранит фактор США.
"Этот риск не исчезнет без Америки. Что они (США) сделали с Афганистаном? Если бы я был американцем, я бы удручился этой ситуации. Люди болтались под колесами аэропланов. Нелегко восстанавливаться Ираку и Сирии. Есть постоянные издержки. Это нелегкая задача. Америка уже давно пытается создать террористическое государство. Более 40 лет Турция ведет борьбу. В горах (на севере Ирака) осталось 86 террористов. Неужели они думают, что Турция не сможет бороться с этим... Вчера я был в Хаккари, там в районе Като Маринос находилась зона материально-технического обеспечения террористической организации. Когда мы проводили операцию в Като, там были сотни террористов. Мы предотвратили переброску туда материально-технических ресурсов, мы пресекли переброску как материально-технических, так и людских ресурсов", - подчеркнул Сойлу.
После теракта в Стамбуле в прошлом году Сойлу заявлял, что Анкара не принимает соболезнования Вашингтона. Позже глава МВД Турции призвал посла США "убрать свои грязные руки" от его страны. Во вторник Сойлу в ходе встречи с молодежью в Стамбуле, заявил, что США "продолжают терять репутацию", и весь мир "ненавидит Америку", а Европа – "пешка" Штатов.
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