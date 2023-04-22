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СМИ: ФРГ откроет терминал, связанный с инфраструктурой "Северного потока" - РИА Новости, 22.04.2023
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15:28 22.04.2023
https://ria.ru/20230422/terminal-1867085018.html
СМИ: ФРГ откроет терминал, связанный с инфраструктурой "Северного потока"
СМИ: ФРГ откроет терминал, связанный с инфраструктурой "Северного потока" - РИА Новости, 22.04.2023
СМИ: ФРГ откроет терминал, связанный с инфраструктурой "Северного потока"
Германия планирует к началу 2024 года открыть Балтийский терминал для сжиженного природного газа (СПГ), связанный с инфраструктурой недействующего ныне... РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T15:28
2023-04-22T15:28
россия
германия
берлин (город)
роберт хабек
олаф шольц
северный поток
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Германия планирует к началу 2024 года открыть Балтийский терминал для сжиженного природного газа (СПГ), связанный с инфраструктурой недействующего ныне "Северного потока", сообщило агентство Блумберг. По его данным, такой план обсуждался в четверг вечером во время встречи за закрытыми дверями с участием канцлера ФРГ Олафа Шольца и министра экономики Роберта Хабека. Об этом агентству сообщили представители четырех организаций, которые также присутствовали на встрече. "Трубопровод будет подключен к существующей газовой инфраструктуре в Лубмине с весны 2024 года", - сказал Хабек, слова которого приводятся в статье. Согласно агентству, минэкономики ФРГ в четверг заявило, что правительство страны закупило простаивающие трубы, предназначенные для газопровода "Северный поток 2", для строительства СПГ-терминала вблизи острова Рюген. Власти Германии ранее заявляли, что Берлин планирует построить в общей сложности пять государственных плавучих терминалов для СПГ. Как отмечал канцлер Шольц, они позволят Германии стать независимой от поставок газа из России.
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россия
германия
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россия, германия, берлин (город), роберт хабек, олаф шольц, северный поток
Россия, Германия, Берлин (город), Роберт Хабек, Олаф Шольц, Северный поток
СМИ: ФРГ откроет терминал, связанный с инфраструктурой "Северного потока"

Блумберг: Германия откроет СПГ-терминал, связанный с инфраструктурой "Северного потока"

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Германия планирует к началу 2024 года открыть Балтийский терминал для сжиженного природного газа (СПГ), связанный с инфраструктурой недействующего ныне "Северного потока", сообщило агентство Блумберг.
По его данным, такой план обсуждался в четверг вечером во время встречи за закрытыми дверями с участием канцлера ФРГ Олафа Шольца и министра экономики Роберта Хабека. Об этом агентству сообщили представители четырех организаций, которые также присутствовали на встрече.
"Трубопровод будет подключен к существующей газовой инфраструктуре в Лубмине с весны 2024 года", - сказал Хабек, слова которого приводятся в статье.
Согласно агентству, минэкономики ФРГ в четверг заявило, что правительство страны закупило простаивающие трубы, предназначенные для газопровода "Северный поток 2", для строительства СПГ-терминала вблизи острова Рюген.
Власти Германии ранее заявляли, что Берлин планирует построить в общей сложности пять государственных плавучих терминалов для СПГ. Как отмечал канцлер Шольц, они позволят Германии стать независимой от поставок газа из России.
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