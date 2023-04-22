https://ria.ru/20230422/terminal-1867085018.html

СМИ: ФРГ откроет терминал, связанный с инфраструктурой "Северного потока"

СМИ: ФРГ откроет терминал, связанный с инфраструктурой "Северного потока" - РИА Новости, 22.04.2023

СМИ: ФРГ откроет терминал, связанный с инфраструктурой "Северного потока"

Германия планирует к началу 2024 года открыть Балтийский терминал для сжиженного природного газа (СПГ), связанный с инфраструктурой недействующего ныне... РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T15:28

2023-04-22T15:28

2023-04-22T15:28

россия

германия

берлин (город)

роберт хабек

олаф шольц

северный поток

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814647760_135:390:3082:2048_1920x0_80_0_0_9253de7363c11b413f03cb75e402d6e4.jpg

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Германия планирует к началу 2024 года открыть Балтийский терминал для сжиженного природного газа (СПГ), связанный с инфраструктурой недействующего ныне "Северного потока", сообщило агентство Блумберг. По его данным, такой план обсуждался в четверг вечером во время встречи за закрытыми дверями с участием канцлера ФРГ Олафа Шольца и министра экономики Роберта Хабека. Об этом агентству сообщили представители четырех организаций, которые также присутствовали на встрече. "Трубопровод будет подключен к существующей газовой инфраструктуре в Лубмине с весны 2024 года", - сказал Хабек, слова которого приводятся в статье. Согласно агентству, минэкономики ФРГ в четверг заявило, что правительство страны закупило простаивающие трубы, предназначенные для газопровода "Северный поток 2", для строительства СПГ-терминала вблизи острова Рюген. Власти Германии ранее заявляли, что Берлин планирует построить в общей сложности пять государственных плавучих терминалов для СПГ. Как отмечал канцлер Шольц, они позволят Германии стать независимой от поставок газа из России.

https://ria.ru/20230419/peregovory-1866385552.html

россия

германия

берлин (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, германия, берлин (город), роберт хабек, олаф шольц, северный поток