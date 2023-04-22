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ВСУ стягивают технику в подконтрольную им часть Запорожской области - РИА Новости, 22.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:44 22.04.2023 (обновлено: 20:05 22.04.2023)
https://ria.ru/20230422/tekhnika-1867118955.html
ВСУ стягивают технику в подконтрольную им часть Запорожской области
ВСУ стягивают технику в подконтрольную им часть Запорожской области - РИА Новости, 22.04.2023
ВСУ стягивают технику в подконтрольную им часть Запорожской области
Украинские войска накапливают военную технику на металлургических заводах в подконтрольной им части Запорожской области, сообщил РИА Новости глава движения "Мы... РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T19:44
2023-04-22T20:05
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
запорожье
киев
владимир рогов
вооруженные силы украины
запорожсталь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр — РИА Новости. Украинские войска накапливают военную технику на металлургических заводах в подконтрольной им части Запорожской области, сообщил РИА Новости глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Боевики ВСУ позабирали практически все крупные гражданские объекты для скопления военной техники. Это зернохранилища и овощехранилища в Ореховском и Пологовском районах. Это если говорить о населенных пунктах вдоль линии боевого соприкосновения", — рассказал собеседник агентства. По его словам, в самом городе Запорожье большое количество украинских вооружений скрыто в цехах завода "Запорожсталь". "Это громадное предприятие, где есть много закрытых от просмотра помещений и объектов", — добавил он.При этом в субботу днем Рогов сообщил, что бойцы ВСУ стали все чаще переходить на сторону России, поскольку "больше не хотят воевать за режим Зеленского". Он также отметил, что киевские власти осознают пророссийские взгляды жителей подконтрольной им части области и перебрасывают туда военных из западных регионов страны.В четверг врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российские войска готовы отразить возможное наступление украинской армии, отметив готовность всей материально-технической базы.
https://ria.ru/20230420/ugrozy-1866582816.html
https://ria.ru/20230413/diversanty-1865124371.html
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в мире, запорожская область, запорожье, киев, владимир рогов, вооруженные силы украины, запорожсталь, евгений балицкий, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Запорожье, Киев, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Запорожсталь, Евгений Балицкий, Россия
ВСУ стягивают технику в подконтрольную им часть Запорожской области

Рогов: ВСУ накапливают технику на заводах в подконтрольной им части Запорожской области

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр — РИА Новости. Украинские войска накапливают военную технику на металлургических заводах в подконтрольной им части Запорожской области, сообщил РИА Новости глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Боевики ВСУ позабирали практически все крупные гражданские объекты для скопления военной техники. Это зернохранилища и овощехранилища в Ореховском и Пологовском районах. Это если говорить о населенных пунктах вдоль линии боевого соприкосновения", — рассказал собеседник агентства.
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По его словам, в самом городе Запорожье большое количество украинских вооружений скрыто в цехах завода "Запорожсталь".
"Это громадное предприятие, где есть много закрытых от просмотра помещений и объектов", — добавил он.
При этом в субботу днем Рогов сообщил, что бойцы ВСУ стали все чаще переходить на сторону России, поскольку "больше не хотят воевать за режим Зеленского". Он также отметил, что киевские власти осознают пророссийские взгляды жителей подконтрольной им части области и перебрасывают туда военных из западных регионов страны.
В четверг врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российские войска готовы отразить возможное наступление украинской армии, отметив готовность всей материально-технической базы.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьЗапорожьеКиевВладимир РоговВооруженные силы УкраиныЗапорожстальЕвгений БалицкийРоссия
 
 
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