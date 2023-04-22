https://ria.ru/20230422/tekhnika-1867118955.html

ВСУ стягивают технику в подконтрольную им часть Запорожской области

ВСУ стягивают технику в подконтрольную им часть Запорожской области - РИА Новости, 22.04.2023

ВСУ стягивают технику в подконтрольную им часть Запорожской области

Украинские войска накапливают военную технику на металлургических заводах в подконтрольной им части Запорожской области, сообщил РИА Новости глава движения "Мы... РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T19:44

2023-04-22T19:44

2023-04-22T20:05

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр — РИА Новости. Украинские войска накапливают военную технику на металлургических заводах в подконтрольной им части Запорожской области, сообщил РИА Новости глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Боевики ВСУ позабирали практически все крупные гражданские объекты для скопления военной техники. Это зернохранилища и овощехранилища в Ореховском и Пологовском районах. Это если говорить о населенных пунктах вдоль линии боевого соприкосновения", — рассказал собеседник агентства. По его словам, в самом городе Запорожье большое количество украинских вооружений скрыто в цехах завода "Запорожсталь". "Это громадное предприятие, где есть много закрытых от просмотра помещений и объектов", — добавил он.При этом в субботу днем Рогов сообщил, что бойцы ВСУ стали все чаще переходить на сторону России, поскольку "больше не хотят воевать за режим Зеленского". Он также отметил, что киевские власти осознают пророссийские взгляды жителей подконтрольной им части области и перебрасывают туда военных из западных регионов страны.В четверг врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российские войска готовы отразить возможное наступление украинской армии, отметив готовность всей материально-технической базы.

https://ria.ru/20230420/ugrozy-1866582816.html

https://ria.ru/20230413/diversanty-1865124371.html

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