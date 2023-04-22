https://ria.ru/20230422/svalka-1867120134.html
В Рязани горит городская свалка
В Рязани горит городская свалка - РИА Новости, 22.04.2023
В Рязани горит городская свалка
Городская свалка горит в Рязани на площади 400 квадратных метров, сообщило ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T19:52
2023-04-22T19:52
2023-04-22T19:52
происшествия
россия
рязань
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РЯЗАНЬ, 22 апр – РИА Новости. Городская свалка горит в Рязани на площади 400 квадратных метров, сообщило ГУ МЧС по региону. Отмечается, что работают две автоцистерны и восемь человек от МЧС России, четыре трактора, поливомоечная машина, семь машин с грунтом, проводятся инженерные мероприятия по засыпке места горения.
https://ria.ru/20230422/pozhar-1867086487.html
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происшествия, россия, рязань, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Рязань, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Рязани горит городская свалка
В Рязани на площади 400 квадратных метров горит городская свалка