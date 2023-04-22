https://ria.ru/20230422/svalka-1867120134.html

В Рязани горит городская свалка

В Рязани горит городская свалка - РИА Новости, 22.04.2023

В Рязани горит городская свалка

Городская свалка горит в Рязани на площади 400 квадратных метров, сообщило ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T19:52

2023-04-22T19:52

2023-04-22T19:52

происшествия

россия

рязань

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РЯЗАНЬ, 22 апр – РИА Новости. Городская свалка горит в Рязани на площади 400 квадратных метров, сообщило ГУ МЧС по региону. Отмечается, что работают две автоцистерны и восемь человек от МЧС России, четыре трактора, поливомоечная машина, семь машин с грунтом, проводятся инженерные мероприятия по засыпке места горения.

https://ria.ru/20230422/pozhar-1867086487.html

россия

рязань

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2023

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происшествия, россия, рязань, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)