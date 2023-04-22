https://ria.ru/20230422/sudan-1867102191.html
ВС Судана заявили, что им удалось потушить мятеж в стране
ВС Судана заявили, что им удалось потушить мятеж в стране - РИА Новости, 22.04.2023
ВС Судана заявили, что им удалось потушить мятеж в стране
Вооруженные силы Судана заявили, что им удалось "потушить" мятеж в стране, но подчеркнули, что пока трудно назвать сроки завершения боевых действий. РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T17:19
2023-04-22T17:19
2023-04-22T17:19
в мире
судан
хартум (город)
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КАИР, 22 апр - РИА Новости. Вооруженные силы Судана заявили, что им удалось "потушить" мятеж в стране, но подчеркнули, что пока трудно назвать сроки завершения боевых действий. "Мы потушили мятеж и избавили Судан от крупнейшего оппортунистического проекта в истории страны. Отчаянные попытки мятежников направить еще больше разгромленных сил в Хартум продолжаются, и вооруженные силы с необходимой решимостью расправляются с ними", - говорится в заявлении ВС Судана в соцсети. Согласно заявлению, мятежники, которыми ВС Судана называют Силы быстрого реагирования (СБР), продолжают наносить артиллерийские удары по некоторым объектам. "Трудно назвать определенный срок завершения операций, мы стремимся ликвидировать мятеж как можно скорее, чтобы прекратить страдания нашего народа", - отметила суданская армия. В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. В пятницу обе стороны объявили перемирие по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр. Армия готова держать его три дня, а СБР - 72 часа. По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис на еженедельном брифинге ООН в Женеве в пятницу сообщила, что в ходе столкновений между вооруженными силами Судана и Силами быстрого реагирования погибли 413 человек, 3 551 получили ранения. По информации профсоюза врачей Судана, с начала столкновений погибли 256 мирных жителей, еще 1454 пострадали.
https://ria.ru/20230422/aeroporty-1867088613.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, судан, хартум (город), маргарет харрис, оон, столкновения в хартуме
В мире, Судан, Хартум (город), Маргарет Харрис, ООН, Столкновения в Хартуме
ВС Судана заявили, что им удалось потушить мятеж в стране
ВС Судана заявили, что им удалось потушить мятеж, но боевые действия пока не завершены
КАИР, 22 апр - РИА Новости. Вооруженные силы Судана заявили, что им удалось "потушить" мятеж в стране, но подчеркнули, что пока трудно назвать сроки завершения боевых действий.
"Мы потушили мятеж и избавили Судан от крупнейшего оппортунистического проекта в истории страны. Отчаянные попытки мятежников направить еще больше разгромленных сил в Хартум
продолжаются, и вооруженные силы с необходимой решимостью расправляются с ними", - говорится в заявлении ВС Судана в соцсети.
Армия Судана взяла под контроль практически все аэропорты страны
Согласно заявлению, мятежники, которыми ВС Судана называют Силы быстрого реагирования (СБР), продолжают наносить артиллерийские удары по некоторым объектам.
"Трудно назвать определенный срок завершения операций, мы стремимся ликвидировать мятеж как можно скорее, чтобы прекратить страдания нашего народа", - отметила суданская армия.
В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. В пятницу обе стороны объявили перемирие по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр. Армия готова держать его три дня, а СБР - 72 часа.
По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис
на еженедельном брифинге ООН
в Женеве
в пятницу сообщила, что в ходе столкновений между вооруженными силами Судана и Силами быстрого реагирования погибли 413 человек, 3 551 получили ранения. По информации профсоюза врачей Судана, с начала столкновений погибли 256 мирных жителей, еще 1454 пострадали.
СБР Судана могут открыть аэропорты для эвакуации иностранцев