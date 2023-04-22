В Судане из-за боестолкновений погибли более 250 мирных жителей
Более 250 мирных жителей погибли, свыше 1450 пострадали с начала столкновений в Судане
© AP Photo / Marwan AliЛюди проходят мимо магазинов, закрытых из-за боевых действий. Хартум, Судан
© AP Photo / Marwan Ali
Люди проходят мимо магазинов, закрытых из-за боевых действий. Хартум, Судан. Архивное фото
КАИР, 22 апр — РИА Новости. С начала вооруженных столкновений в Судане погибли более 250 мирных жителей, заявил профсоюз врачей африканской страны.
"Число погибших мирных жителей с начала столкновений возросло до 256, пострадали 1454", — говорится в публикации.
Данные о жертвах боев существенно разнятся: так, министр здравоохранения Судана заявлял, что погибли более 600, а Всемирная организация здравоохранения называла цифру в 413 человек.
Бои между суданскими Силами быстрого реагирования и регулярной армией начались 15 апреля, после того как СБР разместили свои подразделения в городе Мероэ на севере страны. При этом в спецназе обвиняют военных в нападении на их базу, а в армии утверждают, что Силы быстрого реагирования атаковали первыми. Кроме того, обе стороны развернули масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях, обмениваясь противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами.
Накануне и СБР, и армия объявили трехдневное перемирие по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр.