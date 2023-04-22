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В Судане из-за боестолкновений погибли более 250 мирных жителей - РИА Новости, 22.04.2023
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11:39 22.04.2023 (обновлено: 14:55 22.04.2023)
https://ria.ru/20230422/sudan-1867062669.html
В Судане из-за боестолкновений погибли более 250 мирных жителей
В Судане из-за боестолкновений погибли более 250 мирных жителей - РИА Новости, 22.04.2023
В Судане из-за боестолкновений погибли более 250 мирных жителей
С начала вооруженных столкновений в Судане погибли более 250 мирных жителей, заявил профсоюз врачей африканской страны. РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T11:39
2023-04-22T14:55
в мире
судан
столкновения в хартуме
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КАИР, 22 апр — РИА Новости. С начала вооруженных столкновений в Судане погибли более 250 мирных жителей, заявил профсоюз врачей африканской страны."Число погибших мирных жителей с начала столкновений возросло до 256, пострадали 1454", — говорится в публикации.Данные о жертвах боев существенно разнятся: так, министр здравоохранения Судана заявлял, что погибли более 600, а Всемирная организация здравоохранения называла цифру в 413 человек.Бои между суданскими Силами быстрого реагирования и регулярной армией начались 15 апреля, после того как СБР разместили свои подразделения в городе Мероэ на севере страны. При этом в спецназе обвиняют военных в нападении на их базу, а в армии утверждают, что Силы быстрого реагирования атаковали первыми. Кроме того, обе стороны развернули масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях, обмениваясь противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами.Накануне и СБР, и армия объявили трехдневное перемирие по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр.
https://ria.ru/20230422/sbr-1867029164.html
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в мире, судан, столкновения в хартуме
В мире, Судан, Столкновения в Хартуме
В Судане из-за боестолкновений погибли более 250 мирных жителей

Более 250 мирных жителей погибли, свыше 1450 пострадали с начала столкновений в Судане

© AP Photo / Marwan AliЛюди проходят мимо магазинов, закрытых из-за боевых действий. Хартум, Судан
Люди проходят мимо магазинов, закрытых из-за боевых действий. Хартум, Судан - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
© AP Photo / Marwan Ali
Люди проходят мимо магазинов, закрытых из-за боевых действий. Хартум, Судан. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 22 апр — РИА Новости. С начала вооруженных столкновений в Судане погибли более 250 мирных жителей, заявил профсоюз врачей африканской страны.
"Число погибших мирных жителей с начала столкновений возросло до 256, пострадали 1454", — говорится в публикации.
Данные о жертвах боев существенно разнятся: так, министр здравоохранения Судана заявлял, что погибли более 600, а Всемирная организация здравоохранения называла цифру в 413 человек.
Бои между суданскими Силами быстрого реагирования и регулярной армией начались 15 апреля, после того как СБР разместили свои подразделения в городе Мероэ на севере страны. При этом в спецназе обвиняют военных в нападении на их базу, а в армии утверждают, что Силы быстрого реагирования атаковали первыми. Кроме того, обе стороны развернули масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях, обмениваясь противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами.
Накануне и СБР, и армия объявили трехдневное перемирие по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр.
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