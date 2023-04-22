https://ria.ru/20230422/sudan-1867062669.html

В Судане из-за боестолкновений погибли более 250 мирных жителей

В Судане из-за боестолкновений погибли более 250 мирных жителей - РИА Новости, 22.04.2023

В Судане из-за боестолкновений погибли более 250 мирных жителей

С начала вооруженных столкновений в Судане погибли более 250 мирных жителей, заявил профсоюз врачей африканской страны. РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T11:39

2023-04-22T11:39

2023-04-22T14:55

в мире

судан

столкновения в хартуме

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КАИР, 22 апр — РИА Новости. С начала вооруженных столкновений в Судане погибли более 250 мирных жителей, заявил профсоюз врачей африканской страны."Число погибших мирных жителей с начала столкновений возросло до 256, пострадали 1454", — говорится в публикации.Данные о жертвах боев существенно разнятся: так, министр здравоохранения Судана заявлял, что погибли более 600, а Всемирная организация здравоохранения называла цифру в 413 человек.Бои между суданскими Силами быстрого реагирования и регулярной армией начались 15 апреля, после того как СБР разместили свои подразделения в городе Мероэ на севере страны. При этом в спецназе обвиняют военных в нападении на их базу, а в армии утверждают, что Силы быстрого реагирования атаковали первыми. Кроме того, обе стороны развернули масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях, обмениваясь противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами.Накануне и СБР, и армия объявили трехдневное перемирие по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр.

https://ria.ru/20230422/sbr-1867029164.html

судан

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, судан, столкновения в хартуме