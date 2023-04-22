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Глава СБР Судана обсудил с Гутеррешем ситуацию в стране
Глава СБР Судана обсудил с Гутеррешем ситуацию в стране - РИА Новости, 22.04.2023
Глава СБР Судана обсудил с Гутеррешем ситуацию в стране
Командующий Силами быстрого реагирования Судана (СБР) Мухаммед Хамдан Дагло заявил, что обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем ситуацию в... РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T04:17
2023-04-22T04:17
2023-04-22T04:17
в мире
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антониу гутерреш
маргарет харрис
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КАИР, 22 апр - РИА Новости. Командующий Силами быстрого реагирования Судана (СБР) Мухаммед Хамдан Дагло заявил, что обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем ситуацию в стране на фоне перемирия, объявленного СБР и суданскими вооруженными силами. Командующий СБР сообщил, что вместе с генсеком ООН они подчеркнули необходимость приверженности полному соблюдению прекращения огня и обеспечения защиты гуманитарных и медицинских работников, в особенности сотрудников ООН и международных и региональных организаций. "Благодарим Гутерреша за его стремление и заинтересованность в безопасности и стабильности в Судане. Надеемся на дальнейшие усилия ООН и ее организаций в гуманитарных аспектах и предоставление помощи для смягчения негативных последствий для нашего народа", - отметил Дагло. В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. В пятницу обе стороны объявили перемирие по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр. Армия готова держать его три дня, а СБР - 72 часа. По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис на еженедельном брифинге ООН в Женеве в пятницу сообщила, что в ходе столкновений между вооруженными силами Судана и Силами быстрого реагирования погибли 413 человек, 3 551 получили ранения.
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в мире, судан, антониу гутерреш, маргарет харрис, оон, столкновения в хартуме
В мире, Судан, Антониу Гутерреш, Маргарет Харрис, ООН, Столкновения в Хартуме
Глава СБР Судана обсудил с Гутеррешем ситуацию в стране
Глава СБР Судана Хамдан заявил, что обсудил с Гутеррешем кризис в стране
КАИР, 22 апр - РИА Новости. Командующий Силами быстрого реагирования Судана (СБР) Мухаммед Хамдан Дагло заявил, что обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем ситуацию в стране на фоне перемирия, объявленного СБР и суданскими вооруженными силами.
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"Сегодня (в субботу - ред.) мне позвонил по телефону генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. В ходе разговора мы обсудили все проблемы, связанные с нынешним кризисом, на фоне гуманитарного перемирия, важность открытия безопасных коридоров для граждан и жителей и облегчение их передвижения для получения всей возможной помощи", - написал Дагло в Twitter.
Командующий СБР сообщил, что вместе с генсеком ООН они подчеркнули необходимость приверженности полному соблюдению прекращения огня и обеспечения защиты гуманитарных и медицинских работников, в особенности сотрудников ООН и международных и региональных организаций.
"Благодарим Гутерреша за его стремление и заинтересованность в безопасности и стабильности в Судане
. Надеемся на дальнейшие усилия ООН и ее организаций в гуманитарных аспектах и предоставление помощи для смягчения негативных последствий для нашего народа", - отметил Дагло.
В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. В пятницу обе стороны объявили перемирие по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр. Армия готова держать его три дня, а СБР - 72 часа.
По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис
на еженедельном брифинге ООН в Женеве в пятницу сообщила, что в ходе столкновений между вооруженными силами Судана и Силами быстрого реагирования погибли 413 человек, 3 551 получили ранения.
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