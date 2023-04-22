https://ria.ru/20230422/sudan-1867035433.html

Глава СБР Судана обсудил с Гутеррешем ситуацию в стране

Глава СБР Судана обсудил с Гутеррешем ситуацию в стране - РИА Новости, 22.04.2023

Глава СБР Судана обсудил с Гутеррешем ситуацию в стране

Командующий Силами быстрого реагирования Судана (СБР) Мухаммед Хамдан Дагло заявил, что обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем ситуацию в... РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T04:17

2023-04-22T04:17

2023-04-22T04:17

в мире

судан

антониу гутерреш

маргарет харрис

оон

столкновения в хартуме

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/15/1867010232_0:166:3072:1894_1920x0_80_0_0_2c39f78382101064a1ee19f67e51c920.jpg

КАИР, 22 апр - РИА Новости. Командующий Силами быстрого реагирования Судана (СБР) Мухаммед Хамдан Дагло заявил, что обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем ситуацию в стране на фоне перемирия, объявленного СБР и суданскими вооруженными силами. Командующий СБР сообщил, что вместе с генсеком ООН они подчеркнули необходимость приверженности полному соблюдению прекращения огня и обеспечения защиты гуманитарных и медицинских работников, в особенности сотрудников ООН и международных и региональных организаций. "Благодарим Гутерреша за его стремление и заинтересованность в безопасности и стабильности в Судане. Надеемся на дальнейшие усилия ООН и ее организаций в гуманитарных аспектах и предоставление помощи для смягчения негативных последствий для нашего народа", - отметил Дагло. В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. В пятницу обе стороны объявили перемирие по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр. Армия готова держать его три дня, а СБР - 72 часа. По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис на еженедельном брифинге ООН в Женеве в пятницу сообщила, что в ходе столкновений между вооруженными силами Судана и Силами быстрого реагирования погибли 413 человек, 3 551 получили ранения.

https://ria.ru/20230422/sbr-1867029164.html

судан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, судан, антониу гутерреш, маргарет харрис, оон, столкновения в хартуме