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Американские партии готовы поддержать своих кандидатов, показал опрос
Американские партии готовы поддержать своих кандидатов, показал опрос - РИА Новости, 22.04.2023
Американские партии готовы поддержать своих кандидатов, показал опрос
Большинство демократов поддержат Джо Байдена, а большинство республиканцев проголосуют за Дональда Трампа, если они будут выдвинуты своими партиями на пост... РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T00:36
2023-04-22T00:36
2023-04-22T02:01
в мире
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джо байден
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 21 апр – РИА Новости. Большинство демократов поддержат Джо Байдена, а большинство республиканцев проголосуют за Дональда Трампа, если они будут выдвинуты своими партиями на пост президента США, хотя подавляющее большинство американцев не хочет видеть в Белом доме ни действующего главу государства, ни его предшественника, следует из опроса AP-NORC. Против переизбрания Байдена в 2024 году высказались 73% респондентов в целом и 52% демократов, против участия в выборах Трампа – 70% участников опроса, в том числе 45% республиканцев. "Однако если Байден будет номинирован в следующем году от Демократической партии, 41% демократов... определенно, а еще 40% вероятно поддержат его. Только 19% демократов заявили, что не поддержат Байдена, если их партия выдвинет его в президенты", - сказано в исследовании. В случае с Трампом 49% республиканцев заявили, что "точно" и еще 22% "вероятно" за него проголосуют, если тот обойдет конкурентов на внутрипартийных праймериз. Опрос проводился 13-17 апреля среди 1230 американцев не моложе 18 лет. Погрешность исследования его авторы оценили в 3,9 процентного пункта.
https://ria.ru/20230412/tramp-1864642005.html
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп
Американские партии готовы поддержать своих кандидатов, показал опрос
Опрос: демократы готовы поддержать Байдена, как и республиканцы - Трампа
ВАШИНГТОН, 21 апр – РИА Новости.
Большинство демократов поддержат Джо Байдена, а большинство республиканцев проголосуют за Дональда Трампа, если они будут выдвинуты своими партиями на пост президента США, хотя подавляющее большинство американцев не хочет видеть в Белом доме ни действующего главу государства, ни его предшественника, следует
из опроса AP-NORC.
Против переизбрания Байдена в 2024 году высказались 73% респондентов в целом и 52% демократов, против участия в выборах Трампа – 70% участников опроса, в том числе 45% республиканцев.
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"Однако если Байден будет номинирован в следующем году от Демократической партии, 41% демократов... определенно, а еще 40% вероятно поддержат его. Только 19% демократов заявили, что не поддержат Байдена, если их партия выдвинет его в президенты", - сказано в исследовании.
В случае с Трампом 49% республиканцев заявили, что "точно" и еще 22% "вероятно" за него проголосуют, если тот обойдет конкурентов на внутрипартийных праймериз.
Опрос проводился 13-17 апреля среди 1230 американцев не моложе 18 лет. Погрешность исследования его авторы оценили в 3,9 процентного пункта.
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