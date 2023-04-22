https://ria.ru/20230422/ssha-1867029334.html

Американские партии готовы поддержать своих кандидатов, показал опрос

Американские партии готовы поддержать своих кандидатов, показал опрос - РИА Новости, 22.04.2023

Американские партии готовы поддержать своих кандидатов, показал опрос

Большинство демократов поддержат Джо Байдена, а большинство республиканцев проголосуют за Дональда Трампа, если они будут выдвинуты своими партиями на пост... РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T00:36

2023-04-22T00:36

2023-04-22T02:01

в мире

сша

джо байден

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 21 апр – РИА Новости. Большинство демократов поддержат Джо Байдена, а большинство республиканцев проголосуют за Дональда Трампа, если они будут выдвинуты своими партиями на пост президента США, хотя подавляющее большинство американцев не хочет видеть в Белом доме ни действующего главу государства, ни его предшественника, следует из опроса AP-NORC. Против переизбрания Байдена в 2024 году высказались 73% респондентов в целом и 52% демократов, против участия в выборах Трампа – 70% участников опроса, в том числе 45% республиканцев. "Однако если Байден будет номинирован в следующем году от Демократической партии, 41% демократов... определенно, а еще 40% вероятно поддержат его. Только 19% демократов заявили, что не поддержат Байдена, если их партия выдвинет его в президенты", - сказано в исследовании. В случае с Трампом 49% республиканцев заявили, что "точно" и еще 22% "вероятно" за него проголосуют, если тот обойдет конкурентов на внутрипартийных праймериз. Опрос проводился 13-17 апреля среди 1230 американцев не моложе 18 лет. Погрешность исследования его авторы оценили в 3,9 процентного пункта.

https://ria.ru/20230412/tramp-1864642005.html

https://ria.ru/20230413/bayden-1864937186.html

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в мире, сша, джо байден, дональд трамп