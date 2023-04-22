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Братья-казаки передали саженцы яблони в Запорожскую область - РИА Новости, 07.05.2023
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23:28 22.04.2023 (обновлено: 00:56 07.05.2023)
https://ria.ru/20230422/spetsoperatsiya-1870252041.html
Братья-казаки передали саженцы яблони в Запорожскую область
Братья-казаки передали саженцы яблони в Запорожскую область - РИА Новости, 07.05.2023
Братья-казаки передали саженцы яблони в Запорожскую область
Казаки Николай и Алексей Щербаковы передали 12 тысяч саженцев яблони в Мелитополь для восстановления деревьев на территории Запорожской области после боевых... РИА Новости, 07.05.2023
2023-04-22T23:28
2023-05-07T00:56
специальная военная операция на украине
запорожская область
мелитополь
абинский район
кубанское казачье войско
надежные люди
общество
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КРАСНОДАР, 22 апр - РИА Новости. Казаки Николай и Алексей Щербаковы передали 12 тысяч саженцев яблони в Мелитополь для восстановления деревьев на территории Запорожской области после боевых действий, сообщили в пресс-службе Кубанского казачьего войска. По словам Николая, в основном саженцы разобрали местные жители. Некоторые из них, возможно, высадят около школ. "Из-за боевых действий деревья пострадали, поэтому нужно теперь все восстанавливать", - добавляет он. Отмечается, что братья уже неоднократно передавали гуманитарную помощь. По их мнению, необходимо оказывать поддержку не только бойцам, защищающим интересы России в зоне спецоперации, но и мирным жителям освобожденных территорий.
https://ria.ru/20230422/spetsoperatsiya-1870251899.html
запорожская область
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запорожская область, мелитополь, абинский район, кубанское казачье войско, надежные люди, общество
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Мелитополь, Абинский район, Кубанское казачье войско, Надежные люди, Общество
Братья-казаки передали саженцы яблони в Запорожскую область

Казаки Кубани передали 12 тысяч саженцев яблони в Запорожскую область

© РИА Новости | Перейти в медиабанкМелитопольский государственный университет
Мелитопольский государственный университет - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
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КРАСНОДАР, 22 апр - РИА Новости. Казаки Николай и Алексей Щербаковы передали 12 тысяч саженцев яблони в Мелитополь для восстановления деревьев на территории Запорожской области после боевых действий, сообщили в пресс-службе Кубанского казачьего войска.
«
"Казаки Старо-Пашковского казачьего общества, братья Николай и Алексей Щербаковы являются главами крестьянско-фермерских хозяйств, занимаются выращиванием плодовых деревьев в станице Федоровской Абинского района. Они решили оказать поддержку жителям города Мелитополь, расположенного в Запорожской области, и передали им 12 тысяч саженцев яблони", - говорится в сообщении.
По словам Николая, в основном саженцы разобрали местные жители. Некоторые из них, возможно, высадят около школ. "Из-за боевых действий деревья пострадали, поэтому нужно теперь все восстанавливать", - добавляет он.
Отмечается, что братья уже неоднократно передавали гуманитарную помощь. По их мнению, необходимо оказывать поддержку не только бойцам, защищающим интересы России в зоне спецоперации, но и мирным жителям освобожденных территорий.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьМелитопольАбинский районКубанское казачье войскоНадежные людиОбщество
 
 
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