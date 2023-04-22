https://ria.ru/20230422/spetsoperatsiya-1870252041.html
Братья-казаки передали саженцы яблони в Запорожскую область
Братья-казаки передали саженцы яблони в Запорожскую область - РИА Новости, 07.05.2023
Братья-казаки передали саженцы яблони в Запорожскую область
Казаки Николай и Алексей Щербаковы передали 12 тысяч саженцев яблони в Мелитополь для восстановления деревьев на территории Запорожской области после боевых... РИА Новости, 07.05.2023
2023-04-22T23:28
2023-04-22T23:28
2023-05-07T00:56
специальная военная операция на украине
запорожская область
мелитополь
абинский район
кубанское казачье войско
надежные люди
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/04/1855857346_0:22:3048:1737_1920x0_80_0_0_4931b58857a0410157f0414db5f16731.jpg
КРАСНОДАР, 22 апр - РИА Новости. Казаки Николай и Алексей Щербаковы передали 12 тысяч саженцев яблони в Мелитополь для восстановления деревьев на территории Запорожской области после боевых действий, сообщили в пресс-службе Кубанского казачьего войска. По словам Николая, в основном саженцы разобрали местные жители. Некоторые из них, возможно, высадят около школ. "Из-за боевых действий деревья пострадали, поэтому нужно теперь все восстанавливать", - добавляет он. Отмечается, что братья уже неоднократно передавали гуманитарную помощь. По их мнению, необходимо оказывать поддержку не только бойцам, защищающим интересы России в зоне спецоперации, но и мирным жителям освобожденных территорий.
https://ria.ru/20230422/spetsoperatsiya-1870251899.html
запорожская область
мелитополь
абинский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/04/1855857346_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_f67ef1417958353234e3204b9cff4df1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, мелитополь, абинский район, кубанское казачье войско, надежные люди, общество
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Мелитополь, Абинский район, Кубанское казачье войско, Надежные люди, Общество
Братья-казаки передали саженцы яблони в Запорожскую область
Казаки Кубани передали 12 тысяч саженцев яблони в Запорожскую область