https://ria.ru/20230422/spetsoperatsiya-1870252041.html

Братья-казаки передали саженцы яблони в Запорожскую область

Братья-казаки передали саженцы яблони в Запорожскую область - РИА Новости, 07.05.2023

Братья-казаки передали саженцы яблони в Запорожскую область

Казаки Николай и Алексей Щербаковы передали 12 тысяч саженцев яблони в Мелитополь для восстановления деревьев на территории Запорожской области после боевых... РИА Новости, 07.05.2023

2023-04-22T23:28

2023-04-22T23:28

2023-05-07T00:56

специальная военная операция на украине

запорожская область

мелитополь

абинский район

кубанское казачье войско

надежные люди

общество

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КРАСНОДАР, 22 апр - РИА Новости. Казаки Николай и Алексей Щербаковы передали 12 тысяч саженцев яблони в Мелитополь для восстановления деревьев на территории Запорожской области после боевых действий, сообщили в пресс-службе Кубанского казачьего войска. По словам Николая, в основном саженцы разобрали местные жители. Некоторые из них, возможно, высадят около школ. "Из-за боевых действий деревья пострадали, поэтому нужно теперь все восстанавливать", - добавляет он. Отмечается, что братья уже неоднократно передавали гуманитарную помощь. По их мнению, необходимо оказывать поддержку не только бойцам, защищающим интересы России в зоне спецоперации, но и мирным жителям освобожденных территорий.

https://ria.ru/20230422/spetsoperatsiya-1870251899.html

запорожская область

мелитополь

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запорожская область, мелитополь, абинский район, кубанское казачье войско, надежные люди, общество