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Рязанская область отправила гуманитарную помощь в Луганск - РИА Новости, 07.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:28 22.04.2023 (обновлено: 00:51 07.05.2023)
https://ria.ru/20230422/spetsoperatsiya-1870251899.html
Рязанская область отправила гуманитарную помощь в Луганск
Рязанская область отправила гуманитарную помощь в Луганск - РИА Новости, 07.05.2023
Рязанская область отправила гуманитарную помощь в Луганск
Гуманитарный груз и волонтеры отправились из Рязани в Луганск, передает корреспондент РИА Новости с места события. РИА Новости, 07.05.2023
2023-04-22T13:28
2023-05-07T00:51
специальная военная операция на украине
рязанская область
луганск
рязань
павел малков
сергей лукьянов
рязанская областная дума
надежные люди
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РЯЗАНЬ, 22 апр – РИА Новости. Гуманитарный груз и волонтеры отправились из Рязани в Луганск, передает корреспондент РИА Новости с места события. Он уточнил, что в составе груза продукты, медикаменты, дроны и иное оборудование для выполнения боевых задач. Как рассказал РИА Новости депутат Рязанской областной Думы Сергей Лукьянов, гуманитарный груз доставят в госпиталь в Луганске и десантникам, которые находятся в зоне спецоперации.
https://ria.ru/20230506/spetsoperatsiya-1870089841.html
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рязанская область, луганск, рязань, павел малков, сергей лукьянов, рязанская областная дума, надежные люди, общество
Специальная военная операция на Украине, Рязанская область, Луганск, Рязань, Павел Малков, Сергей Лукьянов, Рязанская областная Дума, Надежные люди, Общество
Рязанская область отправила гуманитарную помощь в Луганск

Губернатор Рязанской области: регион отправил гуманитарную помощь и волонтеров в Луганск

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкЖители Северодонецка получают гуманитарную помощь
Жители Северодонецка получают гуманитарную помощь - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Жители Северодонецка получают гуманитарную помощь. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 22 апр – РИА Новости. Гуманитарный груз и волонтеры отправились из Рязани в Луганск, передает корреспондент РИА Новости с места события.
«
"Сегодня у нас уже седьмая партия волонтеров уезжает в зону специальной военной операции. Конечно, везут с собой еще и большую партию гуманитарного груза для госпиталя", - рассказал журналистам губернатор Рязанской области Павел Малков.
Он уточнил, что в составе груза продукты, медикаменты, дроны и иное оборудование для выполнения боевых задач.
Как рассказал РИА Новости депутат Рязанской областной Думы Сергей Лукьянов, гуманитарный груз доставят в госпиталь в Луганске и десантникам, которые находятся в зоне спецоперации.
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Специальная военная операция на УкраинеРязанская областьЛуганскРязаньПавел МалковСергей ЛукьяновРязанская областная ДумаНадежные людиОбщество
 
 
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