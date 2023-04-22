https://ria.ru/20230422/spetsoperatsiya-1870251899.html

Рязанская область отправила гуманитарную помощь в Луганск

Рязанская область отправила гуманитарную помощь в Луганск - РИА Новости, 07.05.2023

Рязанская область отправила гуманитарную помощь в Луганск

Гуманитарный груз и волонтеры отправились из Рязани в Луганск, передает корреспондент РИА Новости с места события. РИА Новости, 07.05.2023

2023-04-22T13:28

2023-04-22T13:28

2023-05-07T00:51

специальная военная операция на украине

рязанская область

луганск

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павел малков

сергей лукьянов

рязанская областная дума

надежные люди

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РЯЗАНЬ, 22 апр – РИА Новости. Гуманитарный груз и волонтеры отправились из Рязани в Луганск, передает корреспондент РИА Новости с места события. Он уточнил, что в составе груза продукты, медикаменты, дроны и иное оборудование для выполнения боевых задач. Как рассказал РИА Новости депутат Рязанской областной Думы Сергей Лукьянов, гуманитарный груз доставят в госпиталь в Луганске и десантникам, которые находятся в зоне спецоперации.

https://ria.ru/20230506/spetsoperatsiya-1870089841.html

рязанская область

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рязанская область, луганск, рязань, павел малков, сергей лукьянов, рязанская областная дума, надежные люди, общество