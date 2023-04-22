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Рязанская область отправила гуманитарную помощь в Луганск
Рязанская область отправила гуманитарную помощь в Луганск - РИА Новости, 07.05.2023
Рязанская область отправила гуманитарную помощь в Луганск
Гуманитарный груз и волонтеры отправились из Рязани в Луганск, передает корреспондент РИА Новости с места события. РИА Новости, 07.05.2023
2023-04-22T13:28
2023-04-22T13:28
2023-05-07T00:51
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рязанская область
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павел малков
сергей лукьянов
рязанская областная дума
надежные люди
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РЯЗАНЬ, 22 апр – РИА Новости. Гуманитарный груз и волонтеры отправились из Рязани в Луганск, передает корреспондент РИА Новости с места события. Он уточнил, что в составе груза продукты, медикаменты, дроны и иное оборудование для выполнения боевых задач. Как рассказал РИА Новости депутат Рязанской областной Думы Сергей Лукьянов, гуманитарный груз доставят в госпиталь в Луганске и десантникам, которые находятся в зоне спецоперации.
https://ria.ru/20230506/spetsoperatsiya-1870089841.html
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Рязанская область отправила гуманитарную помощь в Луганск
Губернатор Рязанской области: регион отправил гуманитарную помощь и волонтеров в Луганск