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Киев потерял до 20 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 22.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:50 22.04.2023 (обновлено: 13:57 22.04.2023)
https://ria.ru/20230422/spetsoperatsiya-1867074237.html
Киев потерял до 20 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях
Киев потерял до 20 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 22.04.2023
Киев потерял до 20 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях
Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на южно-донецком и запорожском направлениях, уничтожив за сутки до 20 украинских военных и РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T13:50
2023-04-22T13:57
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на южно-донецком и запорожском направлениях, уничтожив за сутки до 20 украинских военных и три единицы техники, а также пресекла деятельность группы диверсантов, сообщили в субботу в Минобороны России.По данных ведомства, на южно-донецком и запорожском направлениях ударами артиллерии группировки войск "Восток" поражены подразделения украинской армии в районе Угледара и Времевки в ДНР, а также в Белогорье на Запорожье. Кроме того, в районе Павловки пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы противника."За сутки потери противника на данных направлениях составили до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-20", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20230422/kherson-1867073735.html
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россия, донецкая народная республика, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Киев потерял до 20 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях

Потери Киева на Южнодонецком и Запорожском направлениях за сутки составили до 20 человек

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий подразделения ВДВ в южном секторе СВО
Военнослужащий подразделения ВДВ в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Военнослужащий подразделения ВДВ в южном секторе СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на южно-донецком и запорожском направлениях, уничтожив за сутки до 20 украинских военных и три единицы техники, а также пресекла деятельность группы диверсантов, сообщили в субботу в Минобороны России.
По данных ведомства, на южно-донецком и запорожском направлениях ударами артиллерии группировки войск "Восток" поражены подразделения украинской армии в районе Угледара и Времевки в ДНР, а также в Белогорье на Запорожье. Кроме того, в районе Павловки пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы противника.
"За сутки потери противника на данных направлениях составили до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-20", - сообщили в Минобороны.
Военнослужащий подразделения ВДВ во время подготовки штурмовых групп на полигоне в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаБезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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