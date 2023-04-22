https://ria.ru/20230422/spetsoperatsiya-1867074237.html

Киев потерял до 20 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях

Киев потерял до 20 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 22.04.2023

Киев потерял до 20 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях

Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на южно-донецком и запорожском направлениях, уничтожив за сутки до 20 украинских военных и РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T13:50

2023-04-22T13:50

2023-04-22T13:57

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

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вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на южно-донецком и запорожском направлениях, уничтожив за сутки до 20 украинских военных и три единицы техники, а также пресекла деятельность группы диверсантов, сообщили в субботу в Минобороны России.По данных ведомства, на южно-донецком и запорожском направлениях ударами артиллерии группировки войск "Восток" поражены подразделения украинской армии в районе Угледара и Времевки в ДНР, а также в Белогорье на Запорожье. Кроме того, в районе Павловки пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы противника."За сутки потери противника на данных направлениях составили до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-20", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20230422/kherson-1867073735.html

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Екатерина Зайцева

россия, донецкая народная республика, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины