https://ria.ru/20230422/spetsoperatsiya-1867074237.html
Киев потерял до 20 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях
Киев потерял до 20 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 22.04.2023
Киев потерял до 20 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях
Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на южно-донецком и запорожском направлениях, уничтожив за сутки до 20 украинских военных и РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T13:50
2023-04-22T13:50
2023-04-22T13:57
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на южно-донецком и запорожском направлениях, уничтожив за сутки до 20 украинских военных и три единицы техники, а также пресекла деятельность группы диверсантов, сообщили в субботу в Минобороны России.По данных ведомства, на южно-донецком и запорожском направлениях ударами артиллерии группировки войск "Восток" поражены подразделения украинской армии в районе Угледара и Времевки в ДНР, а также в Белогорье на Запорожье. Кроме того, в районе Павловки пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы противника."За сутки потери противника на данных направлениях составили до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-20", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20230422/kherson-1867073735.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, донецкая народная республика, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Киев потерял до 20 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях
Потери Киева на Южнодонецком и Запорожском направлениях за сутки составили до 20 человек