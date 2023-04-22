ВС России пресекли действия двух ДРГ на Краснолиманском направлении
Киев потерял более 125 боевиков на Купянском и Краснолиманском направлениях
© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий подразделения ВДВ во время подготовки штурмовых групп на полигоне в южном секторе СВО
Военнослужащий подразделения ВДВ во время подготовки штурмовых групп на полигоне в южном секторе СВО. Архивное фото
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 125 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"На Купянском направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Фигеловка, Двуречная Харьковской области, Новоселовское и Розовка Луганской народной республики. Кроме того, в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. В районе населенного пункта Старица Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ. За сутки на данном направлении потери противника составили до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пикап, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - сказали в ведомстве.
На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск (сил) "Центр" поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Невское, Червонопоповка Луганской народной республики и Серебрянка Донецкой народной республики. Кроме того, в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп.
"За сутки на данном направлении уничтожено более 65 военнослужащих, две боевые машины пехоты, а также гаубица Д-30", - уточнили в министерстве.