https://ria.ru/20230422/spetsoperatsiya-1867073393.html

ВС России пресекли действия двух ДРГ на Краснолиманском направлении

ВС России пресекли действия двух ДРГ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 22.04.2023

ВС России пресекли действия двух ДРГ на Краснолиманском направлении

На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 125 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T13:39

2023-04-22T13:39

2023-04-22T14:01

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 125 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На Купянском направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Фигеловка, Двуречная Харьковской области, Новоселовское и Розовка Луганской народной республики. Кроме того, в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. В районе населенного пункта Старица Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ. За сутки на данном направлении потери противника составили до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пикап, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск (сил) "Центр" поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Невское, Червонопоповка Луганской народной республики и Серебрянка Донецкой народной республики. Кроме того, в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп."За сутки на данном направлении уничтожено более 65 военнослужащих, две боевые машины пехоты, а также гаубица Д-30", - уточнили в министерстве.

https://ria.ru/20230422/kherson-1867073735.html

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Екатерина Зайцева

россия, луганская народная республика, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, харьковская область