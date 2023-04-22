https://ria.ru/20230422/sochi-1866920327.html
В Сочи рассказали, сколько авиапассажиров прилетят на курорт в праздники
В Сочи рассказали, сколько авиапассажиров прилетят на курорт в праздники - РИА Новости, 22.04.2023
В Сочи рассказали, сколько авиапассажиров прилетят на курорт в праздники
Международный аэропорт Сочи в майские праздники обслужить около полумиллиона пассажиров, сообщил РИА Новости директор по авиационной коммерции ГК... РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T00:41
2023-04-22T00:41
2023-04-22T00:41
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СОЧИ, 22 апр — РИА Новости. Международный аэропорт Сочи в майские праздники обслужить около полумиллиона пассажиров, сообщил РИА Новости директор по авиационной коммерции ГК "Аэродинамика", управляющей аэропортами Кубани, Александр Никонов. "В период майских праздников и выходных аэропорт города-курорта обслужит около 500 тысяч пассажиров на прилет и на вылет", — рассказал он. Никонов отметил, что это на 30 процентов больше показателя аналогичного периода прошлого года. Всего в праздничные выходные аэропорт обслужит более трех тысяч рейсов. Максимальная нагрузка ожидается 6 мая: в этот день пассажиропоток воздушной гавани достигнет 40 тысяч путешественников, добавил он. Международный аэропорт Сочи имени В. И. Севастьянова на сегодняшний день остается единственным работающим на юге России. Он выполняет функцию транзитного международного хаба, ежегодно развивается международное направление — вылеты в Египет, Турцию, Армению, ОАЭ, Азербайджан.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В Сочи рассказали, сколько авиапассажиров прилетят на курорт в праздники
Аэропорт Сочи в майские праздники обслужит почти полмиллиона пассажиров
СОЧИ, 22 апр — РИА Новости. Международный аэропорт Сочи в майские праздники обслужить около полумиллиона пассажиров, сообщил РИА Новости директор по авиационной коммерции ГК "Аэродинамика", управляющей аэропортами Кубани, Александр Никонов.
"В период майских праздников и выходных аэропорт города-курорта обслужит около 500 тысяч пассажиров на прилет и на вылет", — рассказал он.
Никонов отметил, что это на 30 процентов больше показателя аналогичного периода прошлого года. Всего в праздничные выходные аэропорт обслужит более трех тысяч рейсов. Максимальная нагрузка ожидается 6 мая: в этот день пассажиропоток воздушной гавани достигнет 40 тысяч путешественников, добавил он.
Международный аэропорт Сочи имени В. И. Севастьянова на сегодняшний день остается единственным работающим на юге России. Он выполняет функцию транзитного международного хаба, ежегодно развивается международное направление — вылеты в Египет, Турцию, Армению, ОАЭ, Азербайджан.
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