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Российская авиация уничтожила украинский склад со снарядами для РСЗО
Российская авиация уничтожила украинский склад со снарядами для РСЗО - РИА Новости, 22.04.2023
Российская авиация уничтожила украинский склад со снарядами для РСЗО
Российская авиация уничтожила на Александро-Калининском направлении склад ракетно-артиллерийского вооружения украинской армии, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T05:07
2023-04-22T05:07
2023-04-22T09:31
специальная военная операция на украине
сергеевка
горняк
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Российская авиация уничтожила на Александро-Калининском направлении склад ракетно-артиллерийского вооружения украинской армии, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Юг" Иван Бигма. По его словам, удар был нанесен в районе села Сергеевка."В результате уничтожены до 600 реактивных снарядов систем залпового огня", — отметил Бигма.На Марьинском направлении артиллерия группировки "Юг" подавила два пункта временной дислокации противника — 43-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ в районе Горняка и подразделений Сил специальных операций близ Галициновки. На Авдеевском направлении артиллеристы поразили опорные наблюдательные пункты 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, заключил начальник пресс-центра.
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сергеевка, горняк, южный военный округ
Специальная военная операция на Украине, Сергеевка, Горняк, Южный военный округ
Российская авиация уничтожила украинский склад со снарядами для РСЗО
Минобороны: авиация уничтожила под Сергеевкой украинский склад с 600 снарядами для РСЗО
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Российская авиация уничтожила на Александро-Калининском направлении склад ракетно-артиллерийского вооружения украинской армии, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Юг" Иван Бигма.
По его словам, удар был нанесен в районе села Сергеевка.
"В результате уничтожены до 600 реактивных снарядов систем залпового огня", — отметил Бигма.
На Марьинском направлении артиллерия группировки "Юг" подавила два пункта временной дислокации противника — 43-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ в районе Горняка
и подразделений Сил специальных операций близ Галициновки.
«
"В рамках контрбатарейной борьбы артиллерийской бригадой Южного военного округа в районе населенного пункта Острое уничтожена 152-миллиметровая гаубица противника Д-20, а также 152-миллиметровая самоходная гаубица в районе населенного пункта Горняк", — добавил Бигма.
На Авдеевском направлении артиллеристы поразили опорные наблюдательные пункты 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, заключил начальник пресс-центра.
ВС России уничтожили до десяти украинских военных на Херсонском направлении