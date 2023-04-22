https://ria.ru/20230422/sklad-1867036414.html

Российская авиация уничтожила украинский склад со снарядами для РСЗО

Российская авиация уничтожила украинский склад со снарядами для РСЗО - РИА Новости, 22.04.2023

Российская авиация уничтожила украинский склад со снарядами для РСЗО

Российская авиация уничтожила на Александро-Калининском направлении склад ракетно-артиллерийского вооружения украинской армии, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T05:07

2023-04-22T05:07

2023-04-22T09:31

специальная военная операция на украине

сергеевка

горняк

южный военный округ

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Российская авиация уничтожила на Александро-Калининском направлении склад ракетно-артиллерийского вооружения украинской армии, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Юг" Иван Бигма. По его словам, удар был нанесен в районе села Сергеевка."В результате уничтожены до 600 реактивных снарядов систем залпового огня", — отметил Бигма.На Марьинском направлении артиллерия группировки "Юг" подавила два пункта временной дислокации противника — 43-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ в районе Горняка и подразделений Сил специальных операций близ Галициновки. На Авдеевском направлении артиллеристы поразили опорные наблюдательные пункты 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, заключил начальник пресс-центра.

https://ria.ru/20230421/kherson-1866906238.html

сергеевка

горняк

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сергеевка, горняк, южный военный округ