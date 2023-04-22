https://ria.ru/20230422/siriya-1867131128.html

Террористы совершили два обстрела в идлибской зоне деэскалации в Сирии

Террористы совершили два обстрела в идлибской зоне деэскалации в Сирии - РИА Новости, 22.04.2023

Террористы совершили два обстрела в идлибской зоне деэскалации в Сирии

Запрещенная в России террористическая группировка "Исламская партия Туркестана"* за сутки совершила два обстрела в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил... РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T22:27

2023-04-22T22:27

2023-04-22T22:27

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идлиб (мухафаза)

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Запрещенная в России террористическая группировка "Исламская партия Туркестана"* за сутки совершила два обстрела в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов. Он добавил, что лидеры террористической группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"** (запрещена в РФ) совместно с руководством так называемого "Сирийского правительства спасения" продолжают использовать доставляемую для мирного населения гуманитарную помощь в своих интересах. Гуринов отметил, что партия гуманитарной помощи, накануне поставленная под эгидой ООН в населенный пункт Сармада провинции Идлиб, была распределена между боевиками и членами их семей.* Запрещенная в России террористическая группировка.** Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20230421/siriya-1866771900.html

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