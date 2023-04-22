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Террористы совершили два обстрела в идлибской зоне деэскалации в Сирии - РИА Новости, 22.04.2023
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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
 
22:27 22.04.2023
https://ria.ru/20230422/siriya-1867131128.html
Террористы совершили два обстрела в идлибской зоне деэскалации в Сирии
Террористы совершили два обстрела в идлибской зоне деэскалации в Сирии - РИА Новости, 22.04.2023
Террористы совершили два обстрела в идлибской зоне деэскалации в Сирии
Запрещенная в России террористическая группировка "Исламская партия Туркестана"* за сутки совершила два обстрела в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил... РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T22:27
2023-04-22T22:27
война в сирии
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сирия
идлиб (мухафаза)
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Запрещенная в России террористическая группировка "Исламская партия Туркестана"* за сутки совершила два обстрела в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов. Он добавил, что лидеры террористической группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"** (запрещена в РФ) совместно с руководством так называемого "Сирийского правительства спасения" продолжают использовать доставляемую для мирного населения гуманитарную помощь в своих интересах. Гуринов отметил, что партия гуманитарной помощи, накануне поставленная под эгидой ООН в населенный пункт Сармада провинции Идлиб, была распределена между боевиками и членами их семей.* Запрещенная в России террористическая группировка.** Запрещенная в России террористическая организация
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в мире, сирия, идлиб (мухафаза), россия
Война в Сирии, В мире, Сирия, Идлиб (мухафаза), Россия
Террористы совершили два обстрела в идлибской зоне деэскалации в Сирии

"Исламская партия Туркестана" совершила два обстрела в идлибской зоне деэскалации в Сирии

© AP Photo / Aamaq News AgencyБоевик
Боевик - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
© AP Photo / Aamaq News Agency
Боевик. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Запрещенная в России террористическая группировка "Исламская партия Туркестана"* за сутки совершила два обстрела в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов.
«

"За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксированы два обстрела позиций сирийских правительственных сил со стороны террористической группировки "Исламская партия Туркестана"* в провинции Идлиб", - сказал Гуринов на брифинге.

Он добавил, что лидеры террористической группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"** (запрещена в РФ) совместно с руководством так называемого "Сирийского правительства спасения" продолжают использовать доставляемую для мирного населения гуманитарную помощь в своих интересах.
Гуринов отметил, что партия гуманитарной помощи, накануне поставленная под эгидой ООН в населенный пункт Сармада провинции Идлиб, была распределена между боевиками и членами их семей.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
** Запрещенная в России террористическая организация
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