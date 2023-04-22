https://ria.ru/20230422/sbr-1867029164.html

СБР Судана могут открыть аэропорты для эвакуации иностранцев

СБР Судана могут открыть аэропорты для эвакуации иностранцев - РИА Новости, 22.04.2023

СБР Судана могут открыть аэропорты для эвакуации иностранцев

Силы быстрого реагирования Судана (СБР, военизированные формирования) заявили о готовности частично открыть аэропорты для эвакуации иностранных граждан из... РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T00:25

2023-04-22T00:25

2023-04-22T00:26

в мире

судан

маргарет харрис

столкновения в хартуме

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КАИР, 22 апр - РИА Новости. Силы быстрого реагирования Судана (СБР, военизированные формирования) заявили о готовности частично открыть аэропорты для эвакуации иностранных граждан из страны. СБР отметили, что полностью готовы к сотрудничеству, координации и созданию всех возможностей, которые позволят представителям иностранных диаспор и дипломатическим миссиям безопасно покинуть Судан. В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. В пятницу обе стороны объявили перемирие по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр. Армия готова держать его три дня, а СБР - 72 часа. По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис на еженедельном брифинге ООН в Женеве в пятницу сообщила, что в ходе столкновений между вооруженными силами Судана и Силами быстрого реагирования погибли 413 человек, 3 551 получили ранения.

https://ria.ru/20230421/peremirie-1866995641.html

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в мире, судан, маргарет харрис, столкновения в хартуме