https://ria.ru/20230422/sanktsii-1867121362.html
Евросоюз планирует запретить транзит ряда товаров через Россию, пишут СМИ
Евросоюз планирует запретить транзит ряда товаров через Россию, пишут СМИ - РИА Новости, 22.04.2023
Евросоюз планирует запретить транзит ряда товаров через Россию, пишут СМИ
Евросоюз в рамках нового пакета санкций планирует ввести запрет на транзит некоторых товаров через территорию России, передает агентство Bloomberg со ссылкой на РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T20:08
2023-04-22T20:08
2023-04-22T23:51
россия
евросоюз
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
санкции
санкции в отношении россии
европа
венгрия
будапешт
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Евросоюз в рамках нового пакета санкций планирует ввести запрет на транзит некоторых товаров через территорию России, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. "Запрет на транзит будет распространяться на многочисленные технологии и другие товары, в том числе на несколько типов транспортных средств", — говорится в публикации.В статье также уточняется, что новые санкции вряд ли затронут госкорпорацию "Росатом", поскольку "в ЕС нет консенсуса по этому вопросу". Как ранее заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, Будапешт никогда не согласится на введение рестрикций против "Росатома", поскольку это стало бы угрозой для энергобезопасности страны. По его словам, эти ограничения также не поддержали некоторые европейские страны, использующие ядерную энергетику.С февраля прошлого года Евросоюз ввел десять пакетов различных санкций против России из-за спецоперации на Украине, что впоследствии привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в самих Европе и США.Президент Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20230420/sanktsii-1866519357.html
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россия, евросоюз, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", санкции, санкции в отношении россии, европа, венгрия, будапешт, владимир путин, петер сийярто, в мире
Россия, Евросоюз, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Санкции, Санкции в отношении России, Европа, Венгрия, Будапешт, Владимир Путин, Петер Сийярто, В мире
Евросоюз планирует запретить транзит ряда товаров через Россию, пишут СМИ
Bloomberg: ЕС может запретить транзит ряда товаров через Россию в новом пакете санкций