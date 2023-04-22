https://ria.ru/20230422/sakhalin-1867044791.html
СК проверяет инцидент с иностранным судном, севшим на мель у Сахалина
СК проверяет инцидент с иностранным судном, севшим на мель у Сахалина - РИА Новости, 22.04.2023
СК проверяет инцидент с иностранным судном, севшим на мель у Сахалина
Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России проверяет случай с иностранным балкером, севшим на мель у Сахалина, сообщается в... РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T08:38
2023-04-22T08:38
2023-04-22T08:38
сахалин
происшествия
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России проверяет случай с иностранным балкером, севшим на мель у Сахалина, сообщается в телеграм-канале ведомства. Балкер КС Наdong под либерийским флагом сел на мель утром в субботу при попытке съемки с якоря в районе порт Шахтерск. На борту судна экипаж из 20 человек - представителей Южной Кореи и Филиппин. Угрозы жизни членов команды и разлива нефтепродуктов нет. "По данному факту следственными органами Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по части первой статьи 263 УК РФ, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении. Позже начальник морского спасательного подцентра Южно-Сахалинска Марк Корженко сообщил РИА Новости, что на помощь севшему на мель в районе порта Шахтерск на Сахалине балкеру КС Наdong отправляется спасательный буксир.
https://ria.ru/20230414/sukhogruz-1865438209.html
сахалин
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сахалин, происшествия
СК проверяет инцидент с иностранным судном, севшим на мель у Сахалина
Следователи проверяют инцидент с иностранным балкером, севшим на мель у Сахалина
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости.
Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России проверяет случай с иностранным балкером, севшим на мель у Сахалина, сообщается в телеграм-канале
ведомства.
Балкер КС Наdong под либерийским флагом сел на мель утром в субботу при попытке съемки с якоря в районе порт Шахтерск. На борту судна экипаж из 20 человек - представителей Южной Кореи и Филиппин. Угрозы жизни членов команды и разлива нефтепродуктов нет.
"По данному факту следственными органами Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по части первой статьи 263 УК РФ, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.
Позже начальник морского спасательного подцентра Южно-Сахалинска Марк Корженко сообщил РИА Новости, что на помощь севшему на мель в районе порта Шахтерск на Сахалине балкеру КС Наdong отправляется спасательный буксир.
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