Рейтинг@Mail.ru
СК проверяет инцидент с иностранным судном, севшим на мель у Сахалина - РИА Новости, 22.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:38 22.04.2023
https://ria.ru/20230422/sakhalin-1867044791.html
СК проверяет инцидент с иностранным судном, севшим на мель у Сахалина
СК проверяет инцидент с иностранным судном, севшим на мель у Сахалина - РИА Новости, 22.04.2023
СК проверяет инцидент с иностранным судном, севшим на мель у Сахалина
Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России проверяет случай с иностранным балкером, севшим на мель у Сахалина, сообщается в... РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T08:38
2023-04-22T08:38
сахалин
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816459827_0:236:3072:1964_1920x0_80_0_0_4f0fc80f917c6b201d2dd668d99eb5dd.jpg
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России проверяет случай с иностранным балкером, севшим на мель у Сахалина, сообщается в телеграм-канале ведомства. Балкер КС Наdong под либерийским флагом сел на мель утром в субботу при попытке съемки с якоря в районе порт Шахтерск. На борту судна экипаж из 20 человек - представителей Южной Кореи и Филиппин. Угрозы жизни членов команды и разлива нефтепродуктов нет. "По данному факту следственными органами Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по части первой статьи 263 УК РФ, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении. Позже начальник морского спасательного подцентра Южно-Сахалинска Марк Корженко сообщил РИА Новости, что на помощь севшему на мель в районе порта Шахтерск на Сахалине балкеру КС Наdong отправляется спасательный буксир.
https://ria.ru/20230414/sukhogruz-1865438209.html
сахалин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816459827_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c3fc35ab14aac73982cd76f609431908.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сахалин, происшествия
Сахалин, Происшествия
СК проверяет инцидент с иностранным судном, севшим на мель у Сахалина

Следователи проверяют инцидент с иностранным балкером, севшим на мель у Сахалина

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкОдноименный маяк на мысе Слепиковского на Сахалине
Одноименный маяк на мысе Слепиковского на Сахалине - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Одноименный маяк на мысе Слепиковского на Сахалине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России проверяет случай с иностранным балкером, севшим на мель у Сахалина, сообщается в телеграм-канале ведомства.
Балкер КС Наdong под либерийским флагом сел на мель утром в субботу при попытке съемки с якоря в районе порт Шахтерск. На борту судна экипаж из 20 человек - представителей Южной Кореи и Филиппин. Угрозы жизни членов команды и разлива нефтепродуктов нет.
"По данному факту следственными органами Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по части первой статьи 263 УК РФ, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.
Позже начальник морского спасательного подцентра Южно-Сахалинска Марк Корженко сообщил РИА Новости, что на помощь севшему на мель в районе порта Шахтерск на Сахалине балкеру КС Наdong отправляется спасательный буксир.
Сотрудник МЧС - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
Порывы ветра вынесли сухогруз на мель под Саратовом
14 апреля, 18:41
 
СахалинПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала