https://ria.ru/20230422/sakhalin-1867044791.html

СК проверяет инцидент с иностранным судном, севшим на мель у Сахалина

СК проверяет инцидент с иностранным судном, севшим на мель у Сахалина - РИА Новости, 22.04.2023

СК проверяет инцидент с иностранным судном, севшим на мель у Сахалина

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России проверяет случай с иностранным балкером, севшим на мель у Сахалина, сообщается в... РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T08:38

2023-04-22T08:38

2023-04-22T08:38

сахалин

происшествия

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России проверяет случай с иностранным балкером, севшим на мель у Сахалина, сообщается в телеграм-канале ведомства. Балкер КС Наdong под либерийским флагом сел на мель утром в субботу при попытке съемки с якоря в районе порт Шахтерск. На борту судна экипаж из 20 человек - представителей Южной Кореи и Филиппин. Угрозы жизни членов команды и разлива нефтепродуктов нет. "По данному факту следственными органами Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по части первой статьи 263 УК РФ, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении. Позже начальник морского спасательного подцентра Южно-Сахалинска Марк Корженко сообщил РИА Новости, что на помощь севшему на мель в районе порта Шахтерск на Сахалине балкеру КС Наdong отправляется спасательный буксир.

https://ria.ru/20230414/sukhogruz-1865438209.html

сахалин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

сахалин, происшествия