https://ria.ru/20230422/sakhalin-1867037837.html

Морское сообщение Сахалина с материком возобновилось

Морское сообщение Сахалина с материком возобновилось - РИА Новости, 22.04.2023

Морское сообщение Сахалина с материком возобновилось

Паромная переправа Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) возобновила работу в субботу, сообщает главное управление МЧС по Сахалинской области. РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T05:57

2023-04-22T05:57

2023-04-22T06:28

сахалин

холмск

ванино

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 апр – РИА Новости. Паромная переправа Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) возобновила работу в субботу, сообщает главное управление МЧС по Сахалинской области. Морское сообщение острова с материком было приостановлено в пятницу из-за ухудшения метеоусловий в Татарском проливе под влиянием циклона из Хабаровского края. "В связи с улучшением метеоусловий в Татарском проливе с 6.00 (22.00 мск пятницы) 22 апреля паромная переправа Ванино – Холмск работает в штатном режиме", - сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

https://ria.ru/20230422/sakhalin-1867033849.html

сахалин

холмск

ванино

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сахалин, холмск, ванино, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)