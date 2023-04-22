https://ria.ru/20230422/sakhalin-1867036947.html
К севшему на мель у Сахалина судну отправили буксир
К севшему на мель у Сахалина судну отправили буксир - РИА Новости, 22.04.2023
К севшему на мель у Сахалина судну отправили буксир
Cпасательный буксир отправится на помощь балкеру КС Наdong, севшему на мель у берегов Сахалина, сообщил РИА Новости начальник морского спасательного подцентра... РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T05:19
2023-04-22T05:19
2023-04-22T10:57
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 апр — РИА Новости. Cпасательный буксир отправится на помощь балкеру КС Наdong, севшему на мель у берегов Сахалина, сообщил РИА Новости начальник морского спасательного подцентра Южно-Сахалинска Марк Корженко. По словам собеседника агентства, в районе происшествия высота волн достигает двух метров, ветер — 12-15 метров в секунду.Балкер КС Наdong под флагом Либерии сел на мель при попытке сняться с якоря в районе порта Шахтерск. На борту находятся 20 моряков из Южной Кореи и с Филиппин. Их жизни ничего не угрожает, разлива нефтепродуктов нет.
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происшествия, сахалин, южно-сахалинск
Происшествия, Сахалин, Южно-Сахалинск
К севшему на мель у Сахалина судну отправили буксир
Спасательный центр Южно-Сахалинска: к севшему на мель у Сахалина балкеру отправили буксир