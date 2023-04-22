https://ria.ru/20230422/sakhalin-1867036947.html

К севшему на мель у Сахалина судну отправили буксир

К севшему на мель у Сахалина судну отправили буксир - РИА Новости, 22.04.2023

К севшему на мель у Сахалина судну отправили буксир

Cпасательный буксир отправится на помощь балкеру КС Наdong, севшему на мель у берегов Сахалина, сообщил РИА Новости начальник морского спасательного подцентра... РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T05:19

2023-04-22T05:19

2023-04-22T10:57

происшествия

сахалин

южно-сахалинск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816470233_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9464c357fd5cc7d2969dc7c4deca1e2c.jpg

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 апр — РИА Новости. Cпасательный буксир отправится на помощь балкеру КС Наdong, севшему на мель у берегов Сахалина, сообщил РИА Новости начальник морского спасательного подцентра Южно-Сахалинска Марк Корженко. По словам собеседника агентства, в районе происшествия высота волн достигает двух метров, ветер — 12-15 метров в секунду.Балкер КС Наdong под флагом Либерии сел на мель при попытке сняться с якоря в районе порта Шахтерск. На борту находятся 20 моряков из Южной Кореи и с Филиппин. Их жизни ничего не угрожает, разлива нефтепродуктов нет.

https://ria.ru/20230421/sudno-1866778466.html

сахалин

южно-сахалинск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, сахалин, южно-сахалинск