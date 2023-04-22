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К севшему на мель у Сахалина судну отправили буксир - РИА Новости, 22.04.2023
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05:19 22.04.2023 (обновлено: 10:57 22.04.2023)
https://ria.ru/20230422/sakhalin-1867036947.html
К севшему на мель у Сахалина судну отправили буксир
К севшему на мель у Сахалина судну отправили буксир - РИА Новости, 22.04.2023
К севшему на мель у Сахалина судну отправили буксир
Cпасательный буксир отправится на помощь балкеру КС Наdong, севшему на мель у берегов Сахалина, сообщил РИА Новости начальник морского спасательного подцентра... РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T05:19
2023-04-22T10:57
происшествия
сахалин
южно-сахалинск
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 апр — РИА Новости. Cпасательный буксир отправится на помощь балкеру КС Наdong, севшему на мель у берегов Сахалина, сообщил РИА Новости начальник морского спасательного подцентра Южно-Сахалинска Марк Корженко. По словам собеседника агентства, в районе происшествия высота волн достигает двух метров, ветер — 12-15 метров в секунду.Балкер КС Наdong под флагом Либерии сел на мель при попытке сняться с якоря в районе порта Шахтерск. На борту находятся 20 моряков из Южной Кореи и с Филиппин. Их жизни ничего не угрожает, разлива нефтепродуктов нет.
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происшествия, сахалин, южно-сахалинск
Происшествия, Сахалин, Южно-Сахалинск
К севшему на мель у Сахалина судну отправили буксир

Спасательный центр Южно-Сахалинска: к севшему на мель у Сахалина балкеру отправили буксир

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПобережье Охотского моря на Сахалине
Побережье Охотского моря на Сахалине - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Побережье Охотского моря на Сахалине. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 апр — РИА Новости. Cпасательный буксир отправится на помощь балкеру КС Наdong, севшему на мель у берегов Сахалина, сообщил РИА Новости начальник морского спасательного подцентра Южно-Сахалинска Марк Корженко.
«
"Готовится к выходу из порта Корсаков буксир для снятия с мели аварийного судна", — рассказал он.
По словам собеседника агентства, в районе происшествия высота волн достигает двух метров, ветер — 12-15 метров в секунду.
Балкер КС Наdong под флагом Либерии сел на мель при попытке сняться с якоря в районе порта Шахтерск. На борту находятся 20 моряков из Южной Кореи и с Филиппин. Их жизни ничего не угрожает, разлива нефтепродуктов нет.
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