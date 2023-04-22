https://ria.ru/20230422/sakhalin-1867033849.html

Судно под флагом Либерии село на мель у Сахалина

Судно под флагом Либерии село на мель у Сахалина - РИА Новости, 22.04.2023

Судно под флагом Либерии село на мель у Сахалина

Балкер КС Нadong под либерийским флагом сел на мель в районе порта Шахтерск на Сахалине, угрозы жизни экипажа нет, разлива нефтепродуктов нет, сообщил РИА... РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T03:15

2023-04-22T03:15

2023-04-22T06:11

происшествия

либерия

сахалин

южно-сахалинск

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 апр - РИА Новости. Балкер КС Нadong под либерийским флагом сел на мель в районе порта Шахтерск на Сахалине, угрозы жизни экипажа нет, разлива нефтепродуктов нет, сообщил РИА Новости начальник морского спасательного подцентра Южно-Сахалинска Марк Корженко. "Балкер КС Нadong под либерийским флагом пришел под погрузку угля в порт Шахтерск, стоял на якоре, погода ухудшилась, и в 18.50 по мск пятницы при попытке съемки с якоря сел на мель. Экипаж судна - 20 человек. Старший комсостав в составе четырех человек - представители Южной Кореи, остальные являются гражданами Филиппин. Угрозы жизни экипажа нет, разлива нефтепродуктов нет", - уточнил собеседник агентства. По его словам, капитан судна сигнал бедствия не передавал, в настоящее время решается вопрос снятия балкера с мели.

https://ria.ru/20230421/sudno-1866778466.html

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сахалин

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происшествия, либерия, сахалин, южно-сахалинск