https://ria.ru/20230422/rossiya-1867047216.html

СМИ: Россия образовала "треугольник смерти", угрожающий США

СМИ: Россия образовала "треугольник смерти", угрожающий США - РИА Новости, 22.04.2023

СМИ: Россия образовала "треугольник смерти", угрожающий США

Россия стала частью "блока", несущего угрозу США в Индо-Тихоокеанском регионе, пишет Федерико Джулиани для издания InsideOver. "Если бы мы взглянули на любую... РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T09:02

2023-04-22T09:02

2023-04-22T09:57

россия

сша

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Россия стала частью "блока", несущего угрозу США в Индо-Тихоокеанском регионе, пишет Федерико Джулиани для издания InsideOver. "Если бы мы взглянули на любую географическую карту, мы могли бы легко обнаружить треугольник смерти в районе Тихого океана. Он состоит из Китая, Северной Кореи и, конечно же, России", — говорится в публикации. В статье отмечается, что Пхеньян и Москва только рады усилить давление на Вашингтон в этом районе, пытаясь осложнить жизнь администрации Байдена, которая вынуждена внимательно следить как за развитием украинского сценария, так и за действиями в Восточной Азии. "Тихоокеанский военно-морской флот России, командный пункт которого находится во Владивостоке, начал масштабные учения в прибрежных районах Дальнего Востока. На этот шаг Кремль пошел в период высокой напряженности в отношениях с НАТО, которая в последние месяцы создавала впечатление, что хочет расширить свое военное присутствие в Тихом океане", — пишет журналист. Он приходит к выводу, что упомянутый треугольник смерти для Вашингтона вырисовывается во всей своей красе. Китай, Россия и Северная Корея предприняли действия, вынуждающие вооруженные силы США пересмотреть свои оперативные планы, резюмировалось в материале.

https://ria.ru/20230422/nato-1866996833.html

https://ria.ru/20230422/politika-1866885759.html

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россия, сша, китай, нато, в мире