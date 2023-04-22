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СМИ: Россия образовала "треугольник смерти", угрожающий США - РИА Новости, 22.04.2023
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09:02 22.04.2023 (обновлено: 09:57 22.04.2023)
https://ria.ru/20230422/rossiya-1867047216.html
СМИ: Россия образовала "треугольник смерти", угрожающий США
СМИ: Россия образовала "треугольник смерти", угрожающий США - РИА Новости, 22.04.2023
СМИ: Россия образовала "треугольник смерти", угрожающий США
Россия стала частью "блока", несущего угрозу США в Индо-Тихоокеанском регионе, пишет Федерико Джулиани для издания InsideOver. "Если бы мы взглянули на любую... РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T09:02
2023-04-22T09:57
россия
сша
китай
нато
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Россия стала частью "блока", несущего угрозу США в Индо-Тихоокеанском регионе, пишет Федерико Джулиани для издания InsideOver. "Если бы мы взглянули на любую географическую карту, мы могли бы легко обнаружить треугольник смерти в районе Тихого океана. Он состоит из Китая, Северной Кореи и, конечно же, России", — говорится в публикации. В статье отмечается, что Пхеньян и Москва только рады усилить давление на Вашингтон в этом районе, пытаясь осложнить жизнь администрации Байдена, которая вынуждена внимательно следить как за развитием украинского сценария, так и за действиями в Восточной Азии. "Тихоокеанский военно-морской флот России, командный пункт которого находится во Владивостоке, начал масштабные учения в прибрежных районах Дальнего Востока. На этот шаг Кремль пошел в период высокой напряженности в отношениях с НАТО, которая в последние месяцы создавала впечатление, что хочет расширить свое военное присутствие в Тихом океане", — пишет журналист. Он приходит к выводу, что упомянутый треугольник смерти для Вашингтона вырисовывается во всей своей красе. Китай, Россия и Северная Корея предприняли действия, вынуждающие вооруженные силы США пересмотреть свои оперативные планы, резюмировалось в материале.
https://ria.ru/20230422/nato-1866996833.html
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россия, сша, китай, нато, в мире
Россия, США, Китай, НАТО, В мире
СМИ: Россия образовала "треугольник смерти", угрожающий США

InsideOver: Россия, КНДР и Китай создали угрожающий США треугольник смерти в Тихом океане

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Россия стала частью "блока", несущего угрозу США в Индо-Тихоокеанском регионе, пишет Федерико Джулиани для издания InsideOver.

"Если бы мы взглянули на любую географическую карту, мы могли бы легко обнаружить треугольник смерти в районе Тихого океана. Он состоит из Китая, Северной Кореи и, конечно же, России", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что Пхеньян и Москва только рады усилить давление на Вашингтон в этом районе, пытаясь осложнить жизнь администрации Байдена, которая вынуждена внимательно следить как за развитием украинского сценария, так и за действиями в Восточной Азии.

"Тихоокеанский военно-морской флот России, командный пункт которого находится во Владивостоке, начал масштабные учения в прибрежных районах Дальнего Востока. На этот шаг Кремль пошел в период высокой напряженности в отношениях с НАТО, которая в последние месяцы создавала впечатление, что хочет расширить свое военное присутствие в Тихом океане", — пишет журналист.

Он приходит к выводу, что упомянутый треугольник смерти для Вашингтона вырисовывается во всей своей красе. Китай, Россия и Северная Корея предприняли действия, вынуждающие вооруженные силы США пересмотреть свои оперативные планы, резюмировалось в материале.
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