СМИ: Россия образовала "треугольник смерти", угрожающий США
InsideOver: Россия, КНДР и Китай создали угрожающий США треугольник смерти в Тихом океане
Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Россия стала частью "блока", несущего угрозу США в Индо-Тихоокеанском регионе, пишет Федерико Джулиани для издания InsideOver.
"Если бы мы взглянули на любую географическую карту, мы могли бы легко обнаружить треугольник смерти в районе Тихого океана. Он состоит из Китая, Северной Кореи и, конечно же, России", — говорится в публикации.
"Если бы мы взглянули на любую географическую карту, мы могли бы легко обнаружить треугольник смерти в районе Тихого океана. Он состоит из Китая, Северной Кореи и, конечно же, России", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что Пхеньян и Москва только рады усилить давление на Вашингтон в этом районе, пытаясь осложнить жизнь администрации Байдена, которая вынуждена внимательно следить как за развитием украинского сценария, так и за действиями в Восточной Азии.
"Тихоокеанский военно-морской флот России, командный пункт которого находится во Владивостоке, начал масштабные учения в прибрежных районах Дальнего Востока. На этот шаг Кремль пошел в период высокой напряженности в отношениях с НАТО, которая в последние месяцы создавала впечатление, что хочет расширить свое военное присутствие в Тихом океане", — пишет журналист.
Он приходит к выводу, что упомянутый треугольник смерти для Вашингтона вырисовывается во всей своей красе. Китай, Россия и Северная Корея предприняли действия, вынуждающие вооруженные силы США пересмотреть свои оперативные планы, резюмировалось в материале.
"Тихоокеанский военно-морской флот России, командный пункт которого находится во Владивостоке, начал масштабные учения в прибрежных районах Дальнего Востока. На этот шаг Кремль пошел в период высокой напряженности в отношениях с НАТО, которая в последние месяцы создавала впечатление, что хочет расширить свое военное присутствие в Тихом океане", — пишет журналист.
Он приходит к выводу, что упомянутый треугольник смерти для Вашингтона вырисовывается во всей своей красе. Китай, Россия и Северная Корея предприняли действия, вынуждающие вооруженные силы США пересмотреть свои оперативные планы, резюмировалось в материале.