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Стартовали съемки нового сезона шоу "Удивительные люди" - РИА Новости, 22.04.2023
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Шоубиз
 
06:38 22.04.2023
https://ria.ru/20230422/rossiya-1866970595.html
Стартовали съемки нового сезона шоу "Удивительные люди"
Стартовали съемки нового сезона шоу "Удивительные люди" - РИА Новости, 22.04.2023
Стартовали съемки нового сезона шоу "Удивительные люди"
В Москве стартовали съемки нового шестого сезона шоу "Удивительные люди", сообщает пресс-служба телеканала "Россия". РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T06:38
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шоубиз
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В Москве стартовали съемки нового шестого сезона шоу "Удивительные люди", сообщает пресс-служба телеканала "Россия". В предстоящих выпусках передачи появятся люди с уникальными способностями из разных стран – России, Китая, Монголии, Индии, Италии, Швейцарии, Либерии и Испании. Их мастерство будут оценивать члены жюри: хореограф Евгений Папунаишвили, чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина, профессор Центра нейроэкономики и когнитивных исследований Василий Ключарев и шоумен Александр Пушной. Вместо Александра Гуревича вести проект будет дважды лауреат премии "ТЭФИ", музыкант и энциклопедист Артем Варгафтик. По его словам, шоу удивит телезрителей. Шоу "Удивительные люди" впервые вышло в эфир в 2016 году.
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россия-1 (телеканал), евгений папунаишвили, наталья рагозина, знаменитости
Шоубиз, Россия-1 (телеканал), Евгений Папунаишвили, Наталья Рагозина, Знаменитости
Стартовали съемки нового сезона шоу "Удивительные люди"

Телеканал "Россия" сообщил о съемках шестого сезона шоу "Удивительные люди"

© Фото предоставлено телеканалом РоссияШестой сезон шоу "Удивительные люди"
Шестой сезон шоу Удивительные люди
© Фото предоставлено телеканалом Россия
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В Москве стартовали съемки нового шестого сезона шоу "Удивительные люди", сообщает пресс-служба телеканала "Россия".
В предстоящих выпусках передачи появятся люди с уникальными способностями из разных стран – России, Китая, Монголии, Индии, Италии, Швейцарии, Либерии и Испании.
© Фото предоставлено телеканалом РоссияШоу "Удивительные люди"
Шоу Удивительные люди
© Фото предоставлено телеканалом Россия
Шоу "Удивительные люди"
Их мастерство будут оценивать члены жюри: хореограф Евгений Папунаишвили, чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина, профессор Центра нейроэкономики и когнитивных исследований Василий Ключарев и шоумен Александр Пушной.
Вместо Александра Гуревича вести проект будет дважды лауреат премии "ТЭФИ", музыкант и энциклопедист Артем Варгафтик. По его словам, шоу удивит телезрителей.
© Фото предоставлено телеканалом РоссияШоу "Удивительные люди"
Шоу Удивительные люди
© Фото предоставлено телеканалом Россия
Шоу "Удивительные люди"
«

"Тут будет то, чего зрители никогда не видели и, возможно, больше нигде никогда не увидят. Это невероятные, шокирующие встречи – каждый такой человек существует на Земле в единственном экземпляре. Естественно, это надо смотреть", – рассказал Варгафтик.

Шоу "Удивительные люди" впервые вышло в эфир в 2016 году.
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ШоубизРоссия-1 (телеканал)Евгений ПапунаишвилиНаталья РагозинаЗнаменитости
 
 
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