https://ria.ru/20230422/rossiya-1866970595.html

Стартовали съемки нового сезона шоу "Удивительные люди"

Стартовали съемки нового сезона шоу "Удивительные люди" - РИА Новости, 22.04.2023

Стартовали съемки нового сезона шоу "Удивительные люди"

В Москве стартовали съемки нового шестого сезона шоу "Удивительные люди", сообщает пресс-служба телеканала "Россия". РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T06:38

2023-04-22T06:38

2023-04-22T06:38

шоубиз

россия-1 (телеканал)

евгений папунаишвили

наталья рагозина

знаменитости

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В Москве стартовали съемки нового шестого сезона шоу "Удивительные люди", сообщает пресс-служба телеканала "Россия". В предстоящих выпусках передачи появятся люди с уникальными способностями из разных стран – России, Китая, Монголии, Индии, Италии, Швейцарии, Либерии и Испании. Их мастерство будут оценивать члены жюри: хореограф Евгений Папунаишвили, чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина, профессор Центра нейроэкономики и когнитивных исследований Василий Ключарев и шоумен Александр Пушной. Вместо Александра Гуревича вести проект будет дважды лауреат премии "ТЭФИ", музыкант и энциклопедист Артем Варгафтик. По его словам, шоу удивит телезрителей. Шоу "Удивительные люди" впервые вышло в эфир в 2016 году.

https://ria.ru/20230317/rossiya-1857790160.html

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2023

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

россия-1 (телеканал), евгений папунаишвили, наталья рагозина, знаменитости