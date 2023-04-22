https://ria.ru/20230422/rossiya-1866970595.html
Стартовали съемки нового сезона шоу "Удивительные люди"
Стартовали съемки нового сезона шоу "Удивительные люди" - РИА Новости, 22.04.2023
Стартовали съемки нового сезона шоу "Удивительные люди"
В Москве стартовали съемки нового шестого сезона шоу "Удивительные люди", сообщает пресс-служба телеканала "Россия". РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T06:38
2023-04-22T06:38
2023-04-22T06:38
шоубиз
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евгений папунаишвили
наталья рагозина
знаменитости
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В Москве стартовали съемки нового шестого сезона шоу "Удивительные люди", сообщает пресс-служба телеканала "Россия". В предстоящих выпусках передачи появятся люди с уникальными способностями из разных стран – России, Китая, Монголии, Индии, Италии, Швейцарии, Либерии и Испании. Их мастерство будут оценивать члены жюри: хореограф Евгений Папунаишвили, чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина, профессор Центра нейроэкономики и когнитивных исследований Василий Ключарев и шоумен Александр Пушной. Вместо Александра Гуревича вести проект будет дважды лауреат премии "ТЭФИ", музыкант и энциклопедист Артем Варгафтик. По его словам, шоу удивит телезрителей. Шоу "Удивительные люди" впервые вышло в эфир в 2016 году.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия-1 (телеканал), евгений папунаишвили, наталья рагозина, знаменитости
Шоубиз, Россия-1 (телеканал), Евгений Папунаишвили, Наталья Рагозина, Знаменитости
Стартовали съемки нового сезона шоу "Удивительные люди"
Телеканал "Россия" сообщил о съемках шестого сезона шоу "Удивительные люди"
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В Москве стартовали съемки нового шестого сезона шоу "Удивительные люди", сообщает пресс-служба телеканала "Россия".
В предстоящих выпусках передачи появятся люди с уникальными способностями из разных стран – России, Китая, Монголии, Индии, Италии, Швейцарии, Либерии и Испании.
Их мастерство будут оценивать члены жюри: хореограф Евгений Папунаишвили, чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина, профессор Центра нейроэкономики и когнитивных исследований Василий Ключарев и шоумен Александр Пушной.
Вместо Александра Гуревича вести проект будет дважды лауреат премии "ТЭФИ", музыкант и энциклопедист Артем Варгафтик. По его словам, шоу удивит телезрителей.
«
"Тут будет то, чего зрители никогда не видели и, возможно, больше нигде никогда не увидят. Это невероятные, шокирующие встречи – каждый такой человек существует на Земле в единственном экземпляре. Естественно, это надо смотреть", – рассказал Варгафтик.
Шоу "Удивительные люди" впервые вышло в эфир в 2016 году.
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