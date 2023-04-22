https://ria.ru/20230422/reyting-1867077018.html

У ресторана на юге Франции резко упал рейтинг после посещения Макрона

У ресторана на юге Франции резко упал рейтинг после посещения Макрона - РИА Новости, 22.04.2023

У ресторана на юге Франции резко упал рейтинг после посещения Макрона

Ресторан Peña Pil Pil в коммуне Пероль на юге Франции столкнулся с резким падением рейтинга и наплывом негативных отзывов в интернете после того, как заведение... РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T14:15

2023-04-22T14:15

2023-04-22T14:27

в мире

франция

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 22 апр - РИА Новости. Ресторан Peña Pil Pil в коммуне Пероль на юге Франции столкнулся с резким падением рейтинга и наплывом негативных отзывов в интернете после того, как заведение посетил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает France Bleu. В четверг президент Эммануэль Макрон посетил департамент Эро на юге Франции. В ходе своего визита он остановился в ресторане Peña Pil Pil в коммуне Пероль, чтобы выпить пива на террасе. С тех пор на ресторан обрушились негативные комментарии и плохие оценки в Google. После посещения Макрона рейтинг заведения в Google резко упал с 5/5 до 1,6/5 всего за несколько часов. Среди комментариев за последние часы можно прочитать: "Здесь очень плохая посещаемость, были замечены тираны Франции", "Слишком много шума от кастрюль", "Еда хорошая, но все испортил этот одержимый". Как рассказал изданию официант ресторана Венсан, посещение президента стало для них полной неожиданностью. "Мы не знали, что к нам придет президент... Однако мы не можем позволить себе не принимать президента республики или министра", - добавил он. В ходе визита в департамент Эро президента Франции повсюду сопровождали протестующие, которые скандировали "Макрона в отставку!" Одна девушка посетовала, что голосовала за него в надежде, что он "демократичный президент". В коммуне Ганж Макрона поджидали несколько сотен демонстрантов. Они попытались прорвать заграждения, окружающие вход в колледж Луиз-Мишель, куда направлялся французский лидер. Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ. В ответ протестующие начали закидывать ее яйцами и картошкой.

https://ria.ru/20230421/makron-1866860066.html

https://ria.ru/20230420/makron-1866599702.html

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в мире, франция, эммануэль макрон