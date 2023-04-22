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В Сочи река Шахе подмыла берег - РИА Новости, 22.04.2023
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15:59 22.04.2023
https://ria.ru/20230422/reka-1867089718.html
В Сочи река Шахе подмыла берег
В Сочи река Шахе подмыла берег - РИА Новости, 22.04.2023
В Сочи река Шахе подмыла берег
Река Шахе подмыла берег в Лазаревском районе Сочи, разрушив хозяйственную постройку, есть угроза домам с 12 жильцами, подготовлен пункт временного размещения,... РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T15:59
2023-04-22T15:59
краснодарский край
сочи
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
россия
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СОЧИ, 22 апр - РИА Новости. Река Шахе подмыла берег в Лазаревском районе Сочи, разрушив хозяйственную постройку, есть угроза домам с 12 жильцами, подготовлен пункт временного размещения, сообщили журналистам в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Ранее в соцсетях появилось видео, как над рекой навис дом. Как пояснили в региональном МЧС, река Шахе действительно подмыла берег в посёлке Головинка, повреждена хозяйственная постройка. Сейчас, по данным ведомства, в угрожаемой зоне находятся четыре жилых дома в 15-20 метрах от реки, в них проживают 12 человек, включая пятерых детей. Отмечается, что во время ЧП погибших и пострадавших не обнаружено, расселение пока не требуется. Сейчас на месте работают 16 спасателей, задействованы шесть единиц техники. Накануне власти курорта предупреждали о сильных дождях, прогнозируя выход рек из берегов до 22 апреля. Наиболее сильные осадки ожидались в Лазаревском районе Сочи.
https://ria.ru/20230422/pozhar-1867054339.html
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краснодарский край, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия
Краснодарский край, Сочи, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Россия
В Сочи река Шахе подмыла берег

В Лазаревском районе Сочи река Шахе подмыла берег и разрушила постройку

© РИА Новости / Илья ПиталевВид на Сочи
Вид на Сочи - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Вид на Сочи. Архивное фото
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СОЧИ, 22 апр - РИА Новости. Река Шахе подмыла берег в Лазаревском районе Сочи, разрушив хозяйственную постройку, есть угроза домам с 12 жильцами, подготовлен пункт временного размещения, сообщили журналистам в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Ранее в соцсетях появилось видео, как над рекой навис дом.
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Как пояснили в региональном МЧС, река Шахе действительно подмыла берег в посёлке Головинка, повреждена хозяйственная постройка. Сейчас, по данным ведомства, в угрожаемой зоне находятся четыре жилых дома в 15-20 метрах от реки, в них проживают 12 человек, включая пятерых детей.
«
"Подготовлен пункт временного размещения. На месте работает комиссия администрации Лазаревского района г. Сочи, организовано круглосуточное дежурство спасательных служб. Данная ситуация, связанная с размывом береговой линии реки Шахе, находится на контроле администрации Лазаревского района", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время ЧП погибших и пострадавших не обнаружено, расселение пока не требуется. Сейчас на месте работают 16 спасателей, задействованы шесть единиц техники.
Накануне власти курорта предупреждали о сильных дождях, прогнозируя выход рек из берегов до 22 апреля. Наиболее сильные осадки ожидались в Лазаревском районе Сочи.
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