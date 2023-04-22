https://ria.ru/20230422/reka-1867089718.html

В Сочи река Шахе подмыла берег

В Сочи река Шахе подмыла берег - РИА Новости, 22.04.2023

В Сочи река Шахе подмыла берег

Река Шахе подмыла берег в Лазаревском районе Сочи, разрушив хозяйственную постройку, есть угроза домам с 12 жильцами, подготовлен пункт временного размещения,... РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T15:59

2023-04-22T15:59

2023-04-22T15:59

краснодарский край

сочи

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

россия

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СОЧИ, 22 апр - РИА Новости. Река Шахе подмыла берег в Лазаревском районе Сочи, разрушив хозяйственную постройку, есть угроза домам с 12 жильцами, подготовлен пункт временного размещения, сообщили журналистам в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Ранее в соцсетях появилось видео, как над рекой навис дом. Как пояснили в региональном МЧС, река Шахе действительно подмыла берег в посёлке Головинка, повреждена хозяйственная постройка. Сейчас, по данным ведомства, в угрожаемой зоне находятся четыре жилых дома в 15-20 метрах от реки, в них проживают 12 человек, включая пятерых детей. Отмечается, что во время ЧП погибших и пострадавших не обнаружено, расселение пока не требуется. Сейчас на месте работают 16 спасателей, задействованы шесть единиц техники. Накануне власти курорта предупреждали о сильных дождях, прогнозируя выход рек из берегов до 22 апреля. Наиболее сильные осадки ожидались в Лазаревском районе Сочи.

https://ria.ru/20230422/pozhar-1867054339.html

https://ria.ru/20230410/reka-1864247019.html

краснодарский край

сочи

россия

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краснодарский край, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия