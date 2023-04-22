https://ria.ru/20230422/raskolniki-1867096767.html
В Киевской области сторонники ПЦУ захватили храм и надругались над Библией
В Киевской области сторонники ПЦУ захватили храм и надругались над Библией - РИА Новости, 22.04.2023
В Киевской области сторонники ПЦУ захватили храм и надругались над Библией
В Киевской области раскольники из Православной церкви Украины после захвата Покровского храма канонической Украинской православной церкви надругались над... РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T16:48
2023-04-22T16:48
2023-04-22T17:47
религия
киевская область
ситуация вокруг упц
православная церковь украины (пцу)
украинская православная церковь
украина
в мире
верховная рада украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/16/1867054626_3:0:2545:1430_1920x0_80_0_0_e3ef3963f125aa82076eedb751cfceff.jpg
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В Киевской области раскольники из Православной церкви Украины после захвата Покровского храма канонической Украинской православной церкви надругались над Библией, сообщается на сайте информационно-просветительского отдела УПЦ. "Группировки агрессивных сторонников ПЦУ после захвата Покровского храма села Требухов совершили кощунственные действия над Библией. Вынесли из храма Священное Писание и другую церковную литературу, назвали эти книги мусором, загрузили в машину и говорили разные кощунственные слова. Свои действия злоумышленники фотографировали и записывали на видео", — говорится в заявлении.В субботу днем принадлежащий УПЦ Покровский храм захватили раскольники из ПЦУ при содействии людей в военной форме и невмешательстве полиции. После этого, по данным украинской православной церкви, рейдеры собирались захватить трапезную и дом священника, в которых собрались прихожане и дети.За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. При поддержке властей раскольническая Православная церковь Украины проводит захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, у священников, епископов, в храмах и монастырях проходят обыски. В разных регионах местные администрации запрещают деятельность церкви, ссылаясь на ее связь с Россией, а в Верховную раду уже внесли законопроект о ее фактическом запрете на Украине.
https://ria.ru/20230421/lavra-1866825712.html
https://ria.ru/20230411/raskol-1864287341.html
киевская область
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/16/1867054626_130:0:2037:1430_1920x0_80_0_0_ce9ec01b8b30fddb71269bce3512be12.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киевская область, ситуация вокруг упц, православная церковь украины (пцу), украинская православная церковь, украина, в мире, верховная рада украины, россия
Религия, Киевская область, Ситуация вокруг УПЦ, Православная церковь Украины (ПЦУ), Украинская православная церковь, Украина, В мире, Верховная Рада Украины, Россия
В Киевской области сторонники ПЦУ захватили храм и надругались над Библией
Раскольники ПЦУ после захвата Покровского храма в Киевской области надругались над Библией
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости.
В Киевской области раскольники из Православной церкви Украины после захвата Покровского храма канонической Украинской православной церкви надругались над Библией, сообщается на сайте
информационно-просветительского отдела УПЦ.
"Группировки агрессивных сторонников ПЦУ после захвата Покровского храма села Требухов совершили кощунственные действия над Библией. Вынесли из храма Священное Писание и другую церковную литературу, назвали эти книги мусором, загрузили в машину и говорили разные кощунственные слова. Свои действия злоумышленники фотографировали и записывали на видео", — говорится в заявлении.
Верующих заперли на территории храма Киево-Печерской лавры
В субботу днем принадлежащий УПЦ Покровский храм захватили раскольники из ПЦУ при содействии людей в военной форме и невмешательстве полиции. После этого, по данным украинской православной церкви, рейдеры собирались захватить трапезную и дом священника, в которых собрались прихожане и дети.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. При поддержке властей раскольническая Православная церковь Украины проводит захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, у священников, епископов, в храмах и монастырях проходят обыски.
В разных регионах местные администрации запрещают деятельность церкви, ссылаясь на ее связь с Россией, а в Верховную раду
уже внесли законопроект о ее фактическом запрете на Украине.
"Украина показала, как надо". В Европе зреет очередной раскол