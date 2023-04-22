https://ria.ru/20230422/raskolniki-1867096767.html

В Киевской области сторонники ПЦУ захватили храм и надругались над Библией

В Киевской области сторонники ПЦУ захватили храм и надругались над Библией - РИА Новости, 22.04.2023

В Киевской области сторонники ПЦУ захватили храм и надругались над Библией

В Киевской области раскольники из Православной церкви Украины после захвата Покровского храма канонической Украинской православной церкви надругались над... РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T16:48

2023-04-22T16:48

2023-04-22T17:47

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В Киевской области раскольники из Православной церкви Украины после захвата Покровского храма канонической Украинской православной церкви надругались над Библией, сообщается на сайте информационно-просветительского отдела УПЦ. "Группировки агрессивных сторонников ПЦУ после захвата Покровского храма села Требухов совершили кощунственные действия над Библией. Вынесли из храма Священное Писание и другую церковную литературу, назвали эти книги мусором, загрузили в машину и говорили разные кощунственные слова. Свои действия злоумышленники фотографировали и записывали на видео", — говорится в заявлении.В субботу днем принадлежащий УПЦ Покровский храм захватили раскольники из ПЦУ при содействии людей в военной форме и невмешательстве полиции. После этого, по данным украинской православной церкви, рейдеры собирались захватить трапезную и дом священника, в которых собрались прихожане и дети.За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. При поддержке властей раскольническая Православная церковь Украины проводит захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, у священников, епископов, в храмах и монастырях проходят обыски. В разных регионах местные администрации запрещают деятельность церкви, ссылаясь на ее связь с Россией, а в Верховную раду уже внесли законопроект о ее фактическом запрете на Украине.

https://ria.ru/20230421/lavra-1866825712.html

https://ria.ru/20230411/raskol-1864287341.html

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киевская область, ситуация вокруг упц, православная церковь украины (пцу), украинская православная церковь, украина, в мире, верховная рада украины, россия