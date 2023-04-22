Власти Украины проверят использование объектов в Почаевской лавре УПЦ
Минкульт Украины создал комиссию по проверке использования объектов в Почаевской лавре УПЦ
Свято-Успенская Почаевская лавра. Архивное фото
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Министерство культуры Украины создало комиссию по проверке использования объектов в Почаевской лавре канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Тернопольской области, сообщил министр культуры Александр Ткаченко.
"У нас созданы комиссии по проверке использования объектов как в Почаевской лавре, так и на территории Черниговского заповедника, где уже приостановлены действия соглашений по поводу использования некоторых объектов заповедника", - заявил Ткаченко в эфире национального телемарафона "Единые новости".
По его словам, в Почаевской лавре работа только началась, в местном суде находится дело, что комиссию якобы не пускают на территорию одного из храмов Кременецкого заповедника, в состав которого входит Почаевская лавра.
Украинские депутаты ранее зарегистрировали законопроект о расторжении договора аренды комплексов сооружений Почаевской Успенской лавры с УПЦ. Инициаторами документа выступили более 30 депутатов от разных фракций и групп - в частности, от "Слуги народа", "Голоса", "Европейской солидарности" и группы "За будущее". Позже в УПЦ заявили, что адвокат Почаевской лавры обнаружил нарушения в законопроекте Верховной рады по расторжению договора с монастырем и направил адвокатский запрос на имя председателя парламента Украины Руслана Стефанчука.
Успенская Почаевская лавра является крупнейшим православным храмовым комплексом и монастырем на западе Украины и вторым на территории Украины после Киево-Печерской лавры, расположена в городе Почаев Тернопольской области на западе страны. До 23 ноября 2018 года относилась к Тернопольской и Кременецкой епархии УПЦ, но министерство юстиции отменило свое решение 2003 года о передаче комплекса и вернуло его в распоряжение Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".