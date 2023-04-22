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Власти Украины проверят использование объектов в Почаевской лавре УПЦ - РИА Новости, 22.04.2023
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22:01 22.04.2023
https://ria.ru/20230422/proverka-1867129714.html
Власти Украины проверят использование объектов в Почаевской лавре УПЦ
Власти Украины проверят использование объектов в Почаевской лавре УПЦ - РИА Новости, 22.04.2023
Власти Украины проверят использование объектов в Почаевской лавре УПЦ
Министерство культуры Украины создало комиссию по проверке использования объектов в Почаевской лавре канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в... РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T22:01
2023-04-22T22:01
украина
тернопольская область
почаев
александр ткаченко (протоиерей)
верховная рада украины
ситуация вокруг упц
украинская православная церковь
почаевская лавра
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Министерство культуры Украины создало комиссию по проверке использования объектов в Почаевской лавре канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Тернопольской области, сообщил министр культуры Александр Ткаченко. "У нас созданы комиссии по проверке использования объектов как в Почаевской лавре, так и на территории Черниговского заповедника, где уже приостановлены действия соглашений по поводу использования некоторых объектов заповедника", - заявил Ткаченко в эфире национального телемарафона "Единые новости". По его словам, в Почаевской лавре работа только началась, в местном суде находится дело, что комиссию якобы не пускают на территорию одного из храмов Кременецкого заповедника, в состав которого входит Почаевская лавра. Украинские депутаты ранее зарегистрировали законопроект о расторжении договора аренды комплексов сооружений Почаевской Успенской лавры с УПЦ. Инициаторами документа выступили более 30 депутатов от разных фракций и групп - в частности, от "Слуги народа", "Голоса", "Европейской солидарности" и группы "За будущее". Позже в УПЦ заявили, что адвокат Почаевской лавры обнаружил нарушения в законопроекте Верховной рады по расторжению договора с монастырем и направил адвокатский запрос на имя председателя парламента Украины Руслана Стефанчука. Успенская Почаевская лавра является крупнейшим православным храмовым комплексом и монастырем на западе Украины и вторым на территории Украины после Киево-Печерской лавры, расположена в городе Почаев Тернопольской области на западе страны. До 23 ноября 2018 года относилась к Тернопольской и Кременецкой епархии УПЦ, но министерство юстиции отменило свое решение 2003 года о передаче комплекса и вернуло его в распоряжение Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230422/raskolniki-1867096767.html
https://ria.ru/20230421/lavra-1866943496.html
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украина, тернопольская область, почаев, александр ткаченко (протоиерей), верховная рада украины, ситуация вокруг упц, украинская православная церковь, почаевская лавра
Украина, Тернопольская область, Почаев, Александр Ткаченко (протоиерей), Верховная Рада Украины, Ситуация вокруг УПЦ, Украинская православная церковь, Почаевская лавра
Власти Украины проверят использование объектов в Почаевской лавре УПЦ

Минкульт Украины создал комиссию по проверке использования объектов в Почаевской лавре УПЦ

© РИА Новости / Фред Гринберг | Перейти в медиабанкСвято-Успенская Почаевская лавра
Свято-Успенская Почаевская лавра - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
© РИА Новости / Фред Гринберг
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Свято-Успенская Почаевская лавра. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Министерство культуры Украины создало комиссию по проверке использования объектов в Почаевской лавре канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Тернопольской области, сообщил министр культуры Александр Ткаченко.
"У нас созданы комиссии по проверке использования объектов как в Почаевской лавре, так и на территории Черниговского заповедника, где уже приостановлены действия соглашений по поводу использования некоторых объектов заповедника", - заявил Ткаченко в эфире национального телемарафона "Единые новости".
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По его словам, в Почаевской лавре работа только началась, в местном суде находится дело, что комиссию якобы не пускают на территорию одного из храмов Кременецкого заповедника, в состав которого входит Почаевская лавра.
Украинские депутаты ранее зарегистрировали законопроект о расторжении договора аренды комплексов сооружений Почаевской Успенской лавры с УПЦ. Инициаторами документа выступили более 30 депутатов от разных фракций и групп - в частности, от "Слуги народа", "Голоса", "Европейской солидарности" и группы "За будущее". Позже в УПЦ заявили, что адвокат Почаевской лавры обнаружил нарушения в законопроекте Верховной рады по расторжению договора с монастырем и направил адвокатский запрос на имя председателя парламента Украины Руслана Стефанчука.
Успенская Почаевская лавра является крупнейшим православным храмовым комплексом и монастырем на западе Украины и вторым на территории Украины после Киево-Печерской лавры, расположена в городе Почаев Тернопольской области на западе страны. До 23 ноября 2018 года относилась к Тернопольской и Кременецкой епархии УПЦ, но министерство юстиции отменило свое решение 2003 года о передаче комплекса и вернуло его в распоряжение Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
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УкраинаТернопольская областьПочаевАлександр Ткаченко (протоиерей)Верховная Рада УкраиныСитуация вокруг УПЦУкраинская православная церковьПочаевская лавра
 
 
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