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Во Франции на протест против новой магистрали выйдут до двух тысяч человек

Во Франции на протест против новой магистрали выйдут до двух тысяч человек - РИА Новости, 22.04.2023

Во Франции на протест против новой магистрали выйдут до двух тысяч человек

Около двух тысяч противников проекта новой автомагистрали A69 Тулуза-Кастр выйдут в субботу на протест в департаменте Тарн на юге Франции, передает BFMTV. РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T12:36

2023-04-22T12:36

2023-04-22T12:36

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ПАРИЖ, 22 апр - РИА Новости. Около двух тысяч противников проекта новой автомагистрали A69 Тулуза-Кастр выйдут в субботу на протест в департаменте Тарн на юге Франции, передает BFMTV. Климатические активисты, выступающие против проекта автомагистрали A69 Тулуза-Кастр, призвали в субботу к демонстрациям на будущем маршруте этой автомагистрали. Власти ожидают участия 1500-2000 человек. Сообщается, что 800 жандармов и полицейских будут следить за порядком на протестной акции. "Из ожидаемых 2000 демонстрантов, по нашему мнению, от 150 до 200 человек могут иметь намерение применить насилие", - сообщил префект полиции. В настоящее время на месте A69 - национальная дорога, соединяющая города Кастр и Тулузу, время в пути между которыми составляет около 55 минут. Ежедневно этим маршрутом пользуются 8000 автомобилей. Согласно новому проекту автомагистрали, время в пути по шоссе должно составить до 35 минут. Климатические активисты, а также ряд депутатов считают, что этот проект противоречит борьбе с изменением климата.

https://ria.ru/20230420/france-1866662585.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, франция, тулуза