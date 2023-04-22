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Во Франции на протест против новой магистрали выйдут до двух тысяч человек - РИА Новости, 22.04.2023
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12:36 22.04.2023
https://ria.ru/20230422/protest-1867067770.html
Во Франции на протест против новой магистрали выйдут до двух тысяч человек
Во Франции на протест против новой магистрали выйдут до двух тысяч человек - РИА Новости, 22.04.2023
Во Франции на протест против новой магистрали выйдут до двух тысяч человек
Около двух тысяч противников проекта новой автомагистрали A69 Тулуза-Кастр выйдут в субботу на протест в департаменте Тарн на юге Франции, передает BFMTV. РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T12:36
2023-04-22T12:36
в мире
франция
тулуза
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ПАРИЖ, 22 апр - РИА Новости. Около двух тысяч противников проекта новой автомагистрали A69 Тулуза-Кастр выйдут в субботу на протест в департаменте Тарн на юге Франции, передает BFMTV. Климатические активисты, выступающие против проекта автомагистрали A69 Тулуза-Кастр, призвали в субботу к демонстрациям на будущем маршруте этой автомагистрали. Власти ожидают участия 1500-2000 человек. Сообщается, что 800 жандармов и полицейских будут следить за порядком на протестной акции. "Из ожидаемых 2000 демонстрантов, по нашему мнению, от 150 до 200 человек могут иметь намерение применить насилие", - сообщил префект полиции. В настоящее время на месте A69 - национальная дорога, соединяющая города Кастр и Тулузу, время в пути между которыми составляет около 55 минут. Ежедневно этим маршрутом пользуются 8000 автомобилей. Согласно новому проекту автомагистрали, время в пути по шоссе должно составить до 35 минут. Климатические активисты, а также ряд депутатов считают, что этот проект противоречит борьбе с изменением климата.
https://ria.ru/20230420/france-1866662585.html
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в мире, франция, тулуза
В мире, Франция, Тулуза
Во Франции на протест против новой магистрали выйдут до двух тысяч человек

На протест против новой автомагистрали на юге Франции выйдут около двух тысяч человек

© РИА Новости / Евгений Полойко | Перейти в медиабанкСотрудники полиции на акции протеста против пенсионной реформы на одной из улиц в Париже
Сотрудники полиции на акции протеста против пенсионной реформы на одной из улиц в Париже - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
© РИА Новости / Евгений Полойко
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Сотрудники полиции на акции протеста против пенсионной реформы на одной из улиц в Париже. Архивное фото
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ПАРИЖ, 22 апр - РИА Новости. Около двух тысяч противников проекта новой автомагистрали A69 Тулуза-Кастр выйдут в субботу на протест в департаменте Тарн на юге Франции, передает BFMTV.
Климатические активисты, выступающие против проекта автомагистрали A69 Тулуза-Кастр, призвали в субботу к демонстрациям на будущем маршруте этой автомагистрали.
Власти ожидают участия 1500-2000 человек. Сообщается, что 800 жандармов и полицейских будут следить за порядком на протестной акции.
"Из ожидаемых 2000 демонстрантов, по нашему мнению, от 150 до 200 человек могут иметь намерение применить насилие", - сообщил префект полиции.
В настоящее время на месте A69 - национальная дорога, соединяющая города Кастр и Тулузу, время в пути между которыми составляет около 55 минут. Ежедневно этим маршрутом пользуются 8000 автомобилей. Согласно новому проекту автомагистрали, время в пути по шоссе должно составить до 35 минут.
Климатические активисты, а также ряд депутатов считают, что этот проект противоречит борьбе с изменением климата.
Сотрудники полиции на акции протеста против пенсионной реформы на одной из улиц в Париже - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
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