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Французский профсоюз пообещал оставить Каннский фестиваль без света - РИА Новости, 23.04.2023
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Культура
 
19:51 22.04.2023 (обновлено: 02:45 23.04.2023)
https://ria.ru/20230422/profsoyuz-1867119977.html
Французский профсоюз пообещал оставить Каннский фестиваль без света
Французский профсоюз пообещал оставить Каннский фестиваль без света - РИА Новости, 23.04.2023
Французский профсоюз пообещал оставить Каннский фестиваль без света
Объединение работников энергетической отрасли Франции при профсоюзе "Всеобщая конфедерация труда" предупредило, что может оставить без электричества Каннский... РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-22T19:51
2023-04-23T02:45
франция
монако
эммануэль макрон
в мире
забастовки во франции в знак протеста против пенсионной реформы
культура
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ПАРИЖ, 22 апр — РИА Новости. Объединение работников энергетической отрасли Франции при профсоюзе "Всеобщая конфедерация труда" предупредило, что может оставить без электричества Каннский фестиваль, Гран-при Монако, а также турнир "Ролан Гаррос" из-за пенсионной реформы. Об этом сообщает BFMTV. "Макрон обещал 100 дней на умиротворение, мы обещаем ему 100 дней действий и гнева!… В мае делайте, что хотите! Каннский фестиваль, Гран-при Монако, "Ролан-Гаррос", Авиньонский фестиваль могут пройти в темноте", — цитирует телеканал заявление объединения. Каннский фестиваль должен пройти 16-27 мая. В беседе с каналом эксперт в вопросах энергетики Анна Крети выразила мнение, что у профсоюза на самом деле имеются "технические средства" для достижения таких целей.Конституционный совет Франции 14 апреля одобрил ключевую статью законопроекта о реформе, согласно которой произойдет постепенное повышение пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет к 2030 году. В ночь на следующий день президент Эммануэль Макрон подписал закон. После объявления решения Конституционного совета профсоюзы отказались от встречи с главой государства и призвали устроить 1 мая "исключительную и народную" акцию протеста.
https://ria.ru/20230422/france-1867081597.html
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франция, монако, эммануэль макрон, в мире, забастовки во франции в знак протеста против пенсионной реформы
Франция, Монако, Эммануэль Макрон, В мире, Забастовки во Франции в знак протеста против пенсионной реформы, Культура
Французский профсоюз пообещал оставить Каннский фестиваль без света

Французский профсоюз пообещал оставить Каннский фестиваль без света из-за реформы пенсий

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Пас Вега на Каннском международном кинофестивале
Актриса Пас Вега на Каннском международном кинофестивале - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актриса Пас Вега на Каннском международном кинофестивале. Архивное фото
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ПАРИЖ, 22 апр — РИА Новости. Объединение работников энергетической отрасли Франции при профсоюзе "Всеобщая конфедерация труда" предупредило, что может оставить без электричества Каннский фестиваль, Гран-при Монако, а также турнир "Ролан Гаррос" из-за пенсионной реформы. Об этом сообщает BFMTV.
"Макрон обещал 100 дней на умиротворение, мы обещаем ему 100 дней действий и гнева!… В мае делайте, что хотите! Каннский фестиваль, Гран-при Монако, "Ролан-Гаррос", Авиньонский фестиваль могут пройти в темноте", — цитирует телеканал заявление объединения.
Каннский фестиваль должен пройти 16-27 мая.
В беседе с каналом эксперт в вопросах энергетики Анна Крети выразила мнение, что у профсоюза на самом деле имеются "технические средства" для достижения таких целей.
Конституционный совет Франции 14 апреля одобрил ключевую статью законопроекта о реформе, согласно которой произойдет постепенное повышение пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет к 2030 году. В ночь на следующий день президент Эммануэль Макрон подписал закон. После объявления решения Конституционного совета профсоюзы отказались от встречи с главой государства и призвали устроить 1 мая "исключительную и народную" акцию протеста.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
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Вчера, 14:58
 
КультураФранцияМонакоЭммануэль МакронВ миреЗабастовки во Франции в знак протеста против пенсионной реформы
 
 
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