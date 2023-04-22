https://ria.ru/20230422/pozhar-1867086487.html
При пожаре в Ивановской области погибли три человека
При пожаре в Ивановской области погибли три человека - РИА Новости, 22.04.2023
При пожаре в Ивановской области погибли три человека
Три человека погибли при пожаре в частном доме в Ивановской области, возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении СУ СК по региону. РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T15:36
2023-04-22T15:36
2023-04-22T16:51
происшествия
ивановская область
россия
шуя
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841756781_0:201:1926:1284_1920x0_80_0_0_58ab714627ae55ff6fdcb7c94e4ab586.jpg
РЯЗАНЬ, 22 апр – РИА Новости. Три человека погибли при пожаре в частном доме в Ивановской области, возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении СУ СК по региону. По данным следствия, около 12.00 субботы произошло возгорание в частном доме в деревне Красная горка Савинского района. В ходе тушения пожара обнаружены тела трех человек. "Следственным отделом по городу Шуя СУ СК России по Ивановской области возбуждено уголовное дело по факту гибели троих человек на пожаре (ч.3 ст. 109 УК РФ)", - говорится в сообщении в телеграм канале СУ СК. Максимальная санкция по статье о причинении смерти по неосторожности – четыре года лишения свободы.СУСК уточнило, что на пожаре погибли проживающие в доме супруги 1953 года рождения, а также сосед 1967 года рождения, пытавшийся им помочь.
https://ria.ru/20221118/pozhary-1832403277.html
ивановская область
россия
шуя
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841756781_125:0:1837:1284_1920x0_80_0_0_6b50e8ed881213fbe3ce465a0b4d677b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ивановская область, россия, шуя, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ивановская область, Россия, Шуя, Следственный комитет России (СК РФ)
При пожаре в Ивановской области погибли три человека
При пожаре в частном доме в Ивановской области погибли три человека