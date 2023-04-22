Рейтинг@Mail.ru
При пожаре в Ивановской области погибли три человека - РИА Новости, 22.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:36 22.04.2023 (обновлено: 16:51 22.04.2023)
https://ria.ru/20230422/pozhar-1867086487.html
При пожаре в Ивановской области погибли три человека
При пожаре в Ивановской области погибли три человека - РИА Новости, 22.04.2023
При пожаре в Ивановской области погибли три человека
Три человека погибли при пожаре в частном доме в Ивановской области, возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении СУ СК по региону. РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T15:36
2023-04-22T16:51
происшествия
ивановская область
россия
шуя
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841756781_0:201:1926:1284_1920x0_80_0_0_58ab714627ae55ff6fdcb7c94e4ab586.jpg
РЯЗАНЬ, 22 апр – РИА Новости. Три человека погибли при пожаре в частном доме в Ивановской области, возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении СУ СК по региону. По данным следствия, около 12.00 субботы произошло возгорание в частном доме в деревне Красная горка Савинского района. В ходе тушения пожара обнаружены тела трех человек. "Следственным отделом по городу Шуя СУ СК России по Ивановской области возбуждено уголовное дело по факту гибели троих человек на пожаре (ч.3 ст. 109 УК РФ)", - говорится в сообщении в телеграм канале СУ СК. Максимальная санкция по статье о причинении смерти по неосторожности – четыре года лишения свободы.СУСК уточнило, что на пожаре погибли проживающие в доме супруги 1953 года рождения, а также сосед 1967 года рождения, пытавшийся им помочь.
https://ria.ru/20221118/pozhary-1832403277.html
ивановская область
россия
шуя
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841756781_125:0:1837:1284_1920x0_80_0_0_6b50e8ed881213fbe3ce465a0b4d677b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ивановская область, россия, шуя, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ивановская область, Россия, Шуя, Следственный комитет России (СК РФ)
При пожаре в Ивановской области погибли три человека

При пожаре в частном доме в Ивановской области погибли три человека

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС
Сотрудник пожарной службы МЧС - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Сотрудник пожарной службы МЧС. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 22 апр – РИА Новости. Три человека погибли при пожаре в частном доме в Ивановской области, возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении СУ СК по региону.
По данным следствия, около 12.00 субботы произошло возгорание в частном доме в деревне Красная горка Савинского района. В ходе тушения пожара обнаружены тела трех человек.
"Следственным отделом по городу Шуя СУ СК России по Ивановской области возбуждено уголовное дело по факту гибели троих человек на пожаре (ч.3 ст. 109 УК РФ)", - говорится в сообщении в телеграм канале СУ СК. Максимальная санкция по статье о причинении смерти по неосторожности – четыре года лишения свободы.
СУСК уточнило, что на пожаре погибли проживающие в доме супруги 1953 года рождения, а также сосед 1967 года рождения, пытавшийся им помочь.
На месте пожара в селе Матвеевка Стерлитамакского района Башкирии - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
Крупные пожары в жилых домах в России в 2021-2023 годах
18 ноября 2022, 10:47
 
ПроисшествияИвановская областьРоссияШуяСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала