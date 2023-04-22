https://ria.ru/20230422/pozhar-1867086487.html

При пожаре в Ивановской области погибли три человека

При пожаре в Ивановской области погибли три человека - РИА Новости, 22.04.2023

При пожаре в Ивановской области погибли три человека

Три человека погибли при пожаре в частном доме в Ивановской области, возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении СУ СК по региону. РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T15:36

2023-04-22T15:36

2023-04-22T16:51

происшествия

ивановская область

россия

шуя

следственный комитет россии (ск рф)

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РЯЗАНЬ, 22 апр – РИА Новости. Три человека погибли при пожаре в частном доме в Ивановской области, возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении СУ СК по региону. По данным следствия, около 12.00 субботы произошло возгорание в частном доме в деревне Красная горка Савинского района. В ходе тушения пожара обнаружены тела трех человек. "Следственным отделом по городу Шуя СУ СК России по Ивановской области возбуждено уголовное дело по факту гибели троих человек на пожаре (ч.3 ст. 109 УК РФ)", - говорится в сообщении в телеграм канале СУ СК. Максимальная санкция по статье о причинении смерти по неосторожности – четыре года лишения свободы.СУСК уточнило, что на пожаре погибли проживающие в доме супруги 1953 года рождения, а также сосед 1967 года рождения, пытавшийся им помочь.

https://ria.ru/20221118/pozhary-1832403277.html

ивановская область

россия

шуя

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происшествия, ивановская область, россия, шуя, следственный комитет россии (ск рф)