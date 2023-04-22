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Киев потерял за сутки до 255 военных на Донецком направлении

Киев потерял за сутки до 255 военных на Донецком направлении - РИА Новости, 22.04.2023

Киев потерял за сутки до 255 военных на Донецком направлении

"Южная" группировка войск ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила до 255 украинских военных и наемников, а также 20 единиц техники и два склада,... РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T13:40

2023-04-22T13:40

2023-04-22T15:53

специальная военная операция на украине

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. "Южная" группировка войск ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила до 255 украинских военных и наемников, а также 20 единиц техники и два склада, сообщили в субботу в Минобороны России."Всего для поддержки штурмовых отрядов авиацией в данном районе совершено 6 самолетовылетов, артиллерией группировки выполнены 62 огневые задачи. За сутки на данном направлении уничтожено до 255-ти украинских военнослужащих и наемников, боевая машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, десять автомобилей, боевая машина РСЗО "Град", а также две гаубицы Д-20", - сообщили в Минобороны.Кроме того, в районе Константиновки в ДНР уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения украинской группировки, а в районе Серебрянки в ДНР уничтожен склад боеприпасов 95-й десантно-штурмовой бригады украинской армии.

россия

донецкая народная республика

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Конашенков о потерях ВСУ на Донецком направлении "Южная" группировка войск ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила до 255 украинских военных и наемников, а также 20 единиц техники и два склада, сообщили в субботу в Минобороны России. 2023-04-22T13:40 true PT4M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика