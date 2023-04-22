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Киев потерял за сутки до 255 военных на Донецком направлении - РИА Новости, 22.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:40 22.04.2023 (обновлено: 15:53 22.04.2023)
https://ria.ru/20230422/poteri-1867073607.html
Киев потерял за сутки до 255 военных на Донецком направлении
Киев потерял за сутки до 255 военных на Донецком направлении - РИА Новости, 22.04.2023
Киев потерял за сутки до 255 военных на Донецком направлении
"Южная" группировка войск ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила до 255 украинских военных и наемников, а также 20 единиц техники и два склада,... РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T13:40
2023-04-22T15:53
специальная военная операция на украине
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. "Южная" группировка войск ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила до 255 украинских военных и наемников, а также 20 единиц техники и два склада, сообщили в субботу в Минобороны России."Всего для поддержки штурмовых отрядов авиацией в данном районе совершено 6 самолетовылетов, артиллерией группировки выполнены 62 огневые задачи. За сутки на данном направлении уничтожено до 255-ти украинских военнослужащих и наемников, боевая машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, десять автомобилей, боевая машина РСЗО "Град", а также две гаубицы Д-20", - сообщили в Минобороны.Кроме того, в районе Константиновки в ДНР уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения украинской группировки, а в районе Серебрянки в ДНР уничтожен склад боеприпасов 95-й десантно-штурмовой бригады украинской армии.
россия
донецкая народная республика
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Конашенков о потерях ВСУ на Донецком направлении
"Южная" группировка войск ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила до 255 украинских военных и наемников, а также 20 единиц техники и два склада, сообщили в субботу в Минобороны России.
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика
Киев потерял за сутки до 255 военных на Донецком направлении

Минобороны России: Киев потерял за сутки до 255 военных на Донецком направлении

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. "Южная" группировка войск ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила до 255 украинских военных и наемников, а также 20 единиц техники и два склада, сообщили в субботу в Минобороны России.
"Всего для поддержки штурмовых отрядов авиацией в данном районе совершено 6 самолетовылетов, артиллерией группировки выполнены 62 огневые задачи. За сутки на данном направлении уничтожено до 255-ти украинских военнослужащих и наемников, боевая машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, десять автомобилей, боевая машина РСЗО "Град", а также две гаубицы Д-20", - сообщили в Минобороны.
Кроме того, в районе Константиновки в ДНР уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения украинской группировки, а в районе Серебрянки в ДНР уничтожен склад боеприпасов 95-й десантно-штурмовой бригады украинской армии.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:39
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 22.04.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донецкая Народная Республика
 
 
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