https://ria.ru/20230422/postavki-1867121778.html
Киев призвал союзников пересечь красные линии
Киев призвал союзников пересечь красные линии - РИА Новости, 22.04.2023
Киев призвал союзников пересечь красные линии
Замминистра иностранных дел Украины, бывший украинский посол в Берлине Андрей Мельник в Twitter заявил, что Киеву необходимо десятикратное увеличение военной... РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T20:18
2023-04-22T20:18
2023-04-22T20:22
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Замминистра иностранных дел Украины, бывший украинский посол в Берлине Андрей Мельник в Twitter заявил, что Киеву необходимо десятикратное увеличение военной помощи со стороны союзников, в связи с чем призвал партнеров страны пересечь все "красные линии". "Мы благодарны нашим союзникам за военную помощь. Но этого недостаточно. Украине нужно в 10 раз больше", - написал Мельник. По его словам, в связи с этим Украина "призывает партнеров пересечь все искусственные красные линии и выделить 1% ВВП на поставки оружия Украине". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
https://ria.ru/20230418/evropa-1865921415.html
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Киев призвал союзников пересечь красные линии
Замглавы МИД Украины Мельник призвал союзников пересечь красные линии в поставках оружия