https://ria.ru/20230422/postavki-1867121778.html

Киев призвал союзников пересечь красные линии

Киев призвал союзников пересечь красные линии - РИА Новости, 22.04.2023

Киев призвал союзников пересечь красные линии

Замминистра иностранных дел Украины, бывший украинский посол в Берлине Андрей Мельник в Twitter заявил, что Киеву необходимо десятикратное увеличение военной... РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T20:18

2023-04-22T20:18

2023-04-22T20:22

специальная военная операция на украине

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сергей лавров

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нато

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Замминистра иностранных дел Украины, бывший украинский посол в Берлине Андрей Мельник в Twitter заявил, что Киеву необходимо десятикратное увеличение военной помощи со стороны союзников, в связи с чем призвал партнеров страны пересечь все "красные линии". "Мы благодарны нашим союзникам за военную помощь. Но этого недостаточно. Украине нужно в 10 раз больше", - написал Мельник. По его словам, в связи с этим Украина "призывает партнеров пересечь все искусственные красные линии и выделить 1% ВВП на поставки оружия Украине". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

https://ria.ru/20230418/evropa-1865921415.html

украина

россия

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в мире, украина, россия, берлин (город), сергей лавров, андрей мельник, нато, дмитрий песков