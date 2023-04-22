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Киев призвал союзников пересечь красные линии - РИА Новости, 22.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:18 22.04.2023 (обновлено: 20:22 22.04.2023)
https://ria.ru/20230422/postavki-1867121778.html
Киев призвал союзников пересечь красные линии
Киев призвал союзников пересечь красные линии - РИА Новости, 22.04.2023
Киев призвал союзников пересечь красные линии
Замминистра иностранных дел Украины, бывший украинский посол в Берлине Андрей Мельник в Twitter заявил, что Киеву необходимо десятикратное увеличение военной... РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T20:18
2023-04-22T20:22
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
берлин (город)
сергей лавров
андрей мельник
нато
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Замминистра иностранных дел Украины, бывший украинский посол в Берлине Андрей Мельник в Twitter заявил, что Киеву необходимо десятикратное увеличение военной помощи со стороны союзников, в связи с чем призвал партнеров страны пересечь все "красные линии". "Мы благодарны нашим союзникам за военную помощь. Но этого недостаточно. Украине нужно в 10 раз больше", - написал Мельник. По его словам, в связи с этим Украина "призывает партнеров пересечь все искусственные красные линии и выделить 1% ВВП на поставки оружия Украине". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
https://ria.ru/20230418/evropa-1865921415.html
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в мире, украина, россия, берлин (город), сергей лавров, андрей мельник, нато, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Берлин (город), Сергей Лавров, Андрей Мельник, НАТО, Дмитрий Песков
Киев призвал союзников пересечь красные линии

Замглавы МИД Украины Мельник призвал союзников пересечь красные линии в поставках оружия

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn WhiteВыгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn White
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Замминистра иностранных дел Украины, бывший украинский посол в Берлине Андрей Мельник в Twitter заявил, что Киеву необходимо десятикратное увеличение военной помощи со стороны союзников, в связи с чем призвал партнеров страны пересечь все "красные линии".
"Мы благодарны нашим союзникам за военную помощь. Но этого недостаточно. Украине нужно в 10 раз больше", - написал Мельник.
По его словам, в связи с этим Украина "призывает партнеров пересечь все искусственные красные линии и выделить 1% ВВП на поставки оружия Украине".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияБерлин (город)Сергей ЛавровАндрей МельникНАТОДмитрий Песков
 
 
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