https://ria.ru/20230422/pogoda-1867051944.html

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 22.04.2023

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Переменная облачность, без осадков и до плюс 17 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T09:46

2023-04-22T09:46

2023-04-22T09:46

общество

москва

михаил леус

погода

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 17 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "В субботу погоду в столице будет формировать восточная периферия антициклона. В Москве и окрестностях переменная облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха в центре города плюс 15-17 градусов, в Подмосковье от 13 до 18 градусов тепла", - рассказал Леус. По словам синоптика, ветер будет дуть северо-восточный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня меняться будет мало, показания барометров останутся близкими к норме и составят 746 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20230419/pogoda-1866286549.html

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общество, москва, михаил леус, погода