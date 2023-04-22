https://ria.ru/20230422/pogoda-1867051944.html
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 22.04.2023
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Переменная облачность, без осадков и до плюс 17 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T09:46
2023-04-22T09:46
2023-04-22T09:46
общество
москва
михаил леус
погода
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 17 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "В субботу погоду в столице будет формировать восточная периферия антициклона. В Москве и окрестностях переменная облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха в центре города плюс 15-17 градусов, в Подмосковье от 13 до 18 градусов тепла", - рассказал Леус. По словам синоптика, ветер будет дуть северо-восточный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня меняться будет мало, показания барометров останутся близкими к норме и составят 746 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20230419/pogoda-1866286549.html
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общество, москва, михаил леус, погода
Общество, Москва, Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Синоптик Леус: в субботу в Москве ожидается переменная облачность и до плюс 17