Рейтинг@Mail.ru
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 22.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:46 22.04.2023
https://ria.ru/20230422/pogoda-1867051944.html
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 22.04.2023
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Переменная облачность, без осадков и до плюс 17 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T09:46
2023-04-22T09:46
общество
москва
михаил леус
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40727/60/407276072_0:122:3207:1926_1920x0_80_0_0_d65f4a39ba9d8fc360785082ed5d527c.jpg
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 17 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "В субботу погоду в столице будет формировать восточная периферия антициклона. В Москве и окрестностях переменная облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха в центре города плюс 15-17 градусов, в Подмосковье от 13 до 18 градусов тепла", - рассказал Леус. По словам синоптика, ветер будет дуть северо-восточный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня меняться будет мало, показания барометров останутся близкими к норме и составят 746 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20230419/pogoda-1866286549.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40727/60/407276072_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_99e872b497984b3edb807485092a3f54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, михаил леус, погода
Общество, Москва, Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде в субботу

Синоптик Леус: в субботу в Москве ожидается переменная облачность и до плюс 17

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Москва. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 17 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"В субботу погоду в столице будет формировать восточная периферия антициклона. В Москве и окрестностях переменная облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха в центре города плюс 15-17 градусов, в Подмосковье от 13 до 18 градусов тепла", - рассказал Леус.
По словам синоптика, ветер будет дуть северо-восточный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня меняться будет мало, показания барометров останутся близкими к норме и составят 746 миллиметров ртутного столба.
Вид на улицу Смоленская в Москве - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
Москвичам пообещали теплую погоду в выходные
19 апреля, 12:18
 
ОбществоМоскваМихаил ЛеусПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала