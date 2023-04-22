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Крым и Херсонскую область свяжут электрички - РИА Новости, 22.04.2023
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09:25 22.04.2023 (обновлено: 11:01 22.04.2023)
https://ria.ru/20230422/poezda-1867049762.html
Крым и Херсонскую область свяжут электрички
Крым и Херсонскую область свяжут электрички - РИА Новости, 22.04.2023
Крым и Херсонскую область свяжут электрички
Электрички начнут ходить между Крымом и Херсонской областью уже в мае, сообщил в Telegram-канале председатель областного правительства Андрей Алексеенко. РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T09:25
2023-04-22T11:01
херсонская область
республика крым
геническ
джанкой
общество
андрей алексеенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр — РИА Новости. Электрички начнут ходить между Крымом и Херсонской областью уже в мае, сообщил в Telegram-канале председатель областного правительства Андрей Алексеенко. "Первые электропоезда из Геническа в Джанкой сможем запустить уже в мае. Стоимость проезда будет социальной — существенно ниже, чем на автобус", — написал он. По словам Алексеенко, сейчас на вокзале Геническа завершается ремонт. Там планируют создать современный транспортно-пересадочный узел: вынести автовокзал, подвести маршруты городского и пригородного сообщения.В конце февраля глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о планах запустить железнодорожное сообщение полуострова с регионами материковой России через Херсонскую и Запорожскую области, ДНР и ЛНР. Он отметил, что физически все это возможно сделать, но главный вопрос — обеспечение безопасности.
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херсонская область
республика крым
геническ
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херсонская область , республика крым, геническ, джанкой, общество, андрей алексеенко
Херсонская область , Республика Крым, Геническ, Джанкой, Общество, Андрей Алексеенко
Крым и Херсонскую область свяжут электрички

Глава правительства Херсонской области заявил, что регион с Крымом свяжут электрички

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийский флаг над зданием железнодорожного вокзала в Херсоне
Российский флаг над зданием железнодорожного вокзала в Херсоне - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
© РИА Новости
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Российский флаг над зданием железнодорожного вокзала в Херсоне. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр — РИА Новости. Электрички начнут ходить между Крымом и Херсонской областью уже в мае, сообщил в Telegram-канале председатель областного правительства Андрей Алексеенко.
"Первые электропоезда из Геническа в Джанкой сможем запустить уже в мае. Стоимость проезда будет социальной — существенно ниже, чем на автобус", — написал он.
По словам Алексеенко, сейчас на вокзале Геническа завершается ремонт. Там планируют создать современный транспортно-пересадочный узел: вынести автовокзал, подвести маршруты городского и пригородного сообщения.
В конце февраля глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о планах запустить железнодорожное сообщение полуострова с регионами материковой России через Херсонскую и Запорожскую области, ДНР и ЛНР. Он отметил, что физически все это возможно сделать, но главный вопрос — обеспечение безопасности.
Повседневная жизнь в Херсоне - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
Первое заседание комиссии по интеграции новых субъектов пройдет 26 апреля
08:46
 
Херсонская областьРеспублика КрымГеническДжанкойОбществоАндрей Алексеенко
 
 
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