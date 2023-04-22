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Крым и Херсонскую область свяжут электрички

Крым и Херсонскую область свяжут электрички - РИА Новости, 22.04.2023

Крым и Херсонскую область свяжут электрички

Электрички начнут ходить между Крымом и Херсонской областью уже в мае, сообщил в Telegram-канале председатель областного правительства Андрей Алексеенко. РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T09:25

2023-04-22T09:25

2023-04-22T11:01

херсонская область

республика крым

геническ

джанкой

общество

андрей алексеенко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр — РИА Новости. Электрички начнут ходить между Крымом и Херсонской областью уже в мае, сообщил в Telegram-канале председатель областного правительства Андрей Алексеенко. "Первые электропоезда из Геническа в Джанкой сможем запустить уже в мае. Стоимость проезда будет социальной — существенно ниже, чем на автобус", — написал он. По словам Алексеенко, сейчас на вокзале Геническа завершается ремонт. Там планируют создать современный транспортно-пересадочный узел: вынести автовокзал, подвести маршруты городского и пригородного сообщения.В конце февраля глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о планах запустить железнодорожное сообщение полуострова с регионами материковой России через Херсонскую и Запорожскую области, ДНР и ЛНР. Он отметил, что физически все это возможно сделать, но главный вопрос — обеспечение безопасности.

https://ria.ru/20230422/integratsiya-1867045419.html

херсонская область

республика крым

геническ

джанкой

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

херсонская область , республика крым, геническ, джанкой, общество, андрей алексеенко