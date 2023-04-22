https://ria.ru/20230422/poezda-1867049762.html
Крым и Херсонскую область свяжут электрички
Крым и Херсонскую область свяжут электрички - РИА Новости, 22.04.2023
Крым и Херсонскую область свяжут электрички
Электрички начнут ходить между Крымом и Херсонской областью уже в мае, сообщил в Telegram-канале председатель областного правительства Андрей Алексеенко. РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T09:25
2023-04-22T09:25
2023-04-22T11:01
херсонская область
республика крым
геническ
джанкой
общество
андрей алексеенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806958234_0:0:923:519_1920x0_80_0_0_621c51ed905e39eea02d2132eee034aa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр — РИА Новости. Электрички начнут ходить между Крымом и Херсонской областью уже в мае, сообщил в Telegram-канале председатель областного правительства Андрей Алексеенко. "Первые электропоезда из Геническа в Джанкой сможем запустить уже в мае. Стоимость проезда будет социальной — существенно ниже, чем на автобус", — написал он. По словам Алексеенко, сейчас на вокзале Геническа завершается ремонт. Там планируют создать современный транспортно-пересадочный узел: вынести автовокзал, подвести маршруты городского и пригородного сообщения.В конце февраля глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о планах запустить железнодорожное сообщение полуострова с регионами материковой России через Херсонскую и Запорожскую области, ДНР и ЛНР. Он отметил, что физически все это возможно сделать, но главный вопрос — обеспечение безопасности.
https://ria.ru/20230422/integratsiya-1867045419.html
херсонская область
республика крым
геническ
джанкой
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0b/1808775659_0:0:922:692_1920x0_80_0_0_e62694e8da2735034bc7fce1a0048fdc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , республика крым, геническ, джанкой, общество, андрей алексеенко
Херсонская область , Республика Крым, Геническ, Джанкой, Общество, Андрей Алексеенко
Крым и Херсонскую область свяжут электрички
Глава правительства Херсонской области заявил, что регион с Крымом свяжут электрички