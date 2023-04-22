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Киевские террористы подорвали депо в Мелитополе
Киевские террористы подорвали депо в Мелитополе - РИА Новости, 22.04.2023
Киевские террористы подорвали депо в Мелитополе
Украинские диверсанты устроили подрыв на территории локомотивного депо в Мелитополе, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в... РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T16:39
2023-04-22T16:39
2023-04-22T18:35
специальная военная операция на украине
запорожская область
мелитополь
евгений балицкий
происшествия
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр — РИА Новости. Украинские диверсанты устроили подрыв на территории локомотивного депо в Мелитополе, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале."В 07:45 произошел подрыв на территории Мелитопольского локомотивного депо, на территории гражданского объекта", — заявил он.По словам Балицкого, за такими преступлениями против мирных граждан стоят киевские террористы.Запорожская область вошла в состав России на правах субъекта Федерации по итогам проведенного там в сентябре 2022 года референдума. Киев не признает результаты волеизъявления жителей области и продолжает обстрелы и теракты.
https://ria.ru/20230419/svedeniya-1866423806.html
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запорожская область, мелитополь, евгений балицкий, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Мелитополь, Евгений Балицкий, Происшествия, Россия
Киевские террористы подорвали депо в Мелитополе
Балицкий обвинил украинских террористов в подрыве локомотивного депо в Мелитополе