https://ria.ru/20230422/podryv-1867095245.html

Киевские террористы подорвали депо в Мелитополе

Киевские террористы подорвали депо в Мелитополе - РИА Новости, 22.04.2023

Киевские террористы подорвали депо в Мелитополе

Украинские диверсанты устроили подрыв на территории локомотивного депо в Мелитополе, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в... РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T16:39

2023-04-22T16:39

2023-04-22T18:35

специальная военная операция на украине

запорожская область

мелитополь

евгений балицкий

происшествия

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр — РИА Новости. Украинские диверсанты устроили подрыв на территории локомотивного депо в Мелитополе, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале."В 07:45 произошел подрыв на территории Мелитопольского локомотивного депо, на территории гражданского объекта", — заявил он.По словам Балицкого, за такими преступлениями против мирных граждан стоят киевские террористы.Запорожская область вошла в состав России на правах субъекта Федерации по итогам проведенного там в сентябре 2022 года референдума. Киев не признает результаты волеизъявления жителей области и продолжает обстрелы и теракты.

https://ria.ru/20230419/svedeniya-1866423806.html

запорожская область

мелитополь

россия

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запорожская область, мелитополь, евгений балицкий, происшествия, россия