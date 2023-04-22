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Красную площадь начали готовить к Дню Победы
Красную площадь начали готовить к Дню Победы - РИА Новости, 22.04.2023
Красную площадь начали готовить к Дню Победы
На Красной площади в Москве началась подготовка к Дню Победы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T12:58
2023-04-22T12:58
2023-04-22T14:49
общество
россия
парад победы
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. На Красной площади в Москве началась подготовка к Дню Победы, передает корреспондент РИА Новости. Доступ на площадь частично ограничен. Строители монтируют трибуны для зрителей Парада Победы по обе стороны Мавзолея Ленина. По периметру ГУМа и Исторического музея можно заметить декоративные конструкции. Мавзолей пока не задрапировали. В этом году в некоторых городах по соображениям безопасности отменили военные парады в честь Дня Победы. Но в Москве Парад Победы состоится. По словам министра обороны Сергея Шойгу, в нем примут участие более десяти тысяч человек и 125 единиц техники.
https://ria.ru/20230419/parad-1866454959.html
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общество, россия, парад победы
Общество, Россия, Парад Победы
Красную площадь начали готовить к Дню Победы
Красную площадь начали готовить к проведению Дня Победы 9 мая