https://ria.ru/20230422/ploschad-1867069838.html

Красную площадь начали готовить к Дню Победы

Красную площадь начали готовить к Дню Победы - РИА Новости, 22.04.2023

Красную площадь начали готовить к Дню Победы

На Красной площади в Москве началась подготовка к Дню Победы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T12:58

2023-04-22T12:58

2023-04-22T14:49

общество

россия

парад победы

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. На Красной площади в Москве началась подготовка к Дню Победы, передает корреспондент РИА Новости. Доступ на площадь частично ограничен. Строители монтируют трибуны для зрителей Парада Победы по обе стороны Мавзолея Ленина. По периметру ГУМа и Исторического музея можно заметить декоративные конструкции. Мавзолей пока не задрапировали. В этом году в некоторых городах по соображениям безопасности отменили военные парады в честь Дня Победы. Но в Москве Парад Победы состоится. По словам министра обороны Сергея Шойгу, в нем примут участие более десяти тысяч человек и 125 единиц техники.

https://ria.ru/20230419/parad-1866454959.html

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общество, россия, парад победы