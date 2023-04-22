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Жители Закарпатской области отказались сносить памятник советским солдатам - РИА Новости, 22.04.2023
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16:58 22.04.2023 (обновлено: 17:12 22.04.2023)
https://ria.ru/20230422/pamyatnik-1867097782.html
Жители Закарпатской области отказались сносить памятник советским солдатам
Жители Закарпатской области отказались сносить памятник советским солдатам - РИА Новости, 22.04.2023
Жители Закарпатской области отказались сносить памятник советским солдатам
Жители села Лисичево Закарпатской области Украины отказались демонтировать памятник советским солдатам, сообщило в субботу украинское интернет-издание... РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T16:58
2023-04-22T17:12
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Жители села Лисичево Закарпатской области Украины отказались демонтировать памятник советским солдатам, сообщило в субботу украинское интернет-издание "Страна.ua". "Жители села Лисичево Закарпатской области отказались демонтировать памятник советским солдатам, погибшим во время Второй мировой войны", - пишет издание. Отмечается, что жители села выступили против демонтажа памятника, поскольку он посвящен их погибшим во время Великой Отечественной войны односельчанам. По мнению жителей, демонтаж памятника обесценил бы не только участие их предков в борьбе с фашизмом, но и их жизни. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц и городов началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о "декоммунизации". В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
https://ria.ru/20230209/demontazh-1850836324.html
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в мире, украина, закарпатская область, сергей лавров, россия
В мире, Украина, Закарпатская область, Сергей Лавров, Россия
Жители Закарпатской области отказались сносить памятник советским солдатам

"Страна.ua: жители Закарпатской области отказались сносить памятник советским солдатам

© Фото : Лисичівська сільська радаПамятник советским солдатам в селе Лисичово Закарпатской области Украины
Памятник советским солдатам в селе Лисичово Закарпатской области Украины - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
© Фото : Лисичівська сільська рада
Памятник советским солдатам в селе Лисичово Закарпатской области Украины
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Жители села Лисичево Закарпатской области Украины отказались демонтировать памятник советским солдатам, сообщило в субботу украинское интернет-издание "Страна.ua".
"Жители села Лисичево Закарпатской области отказались демонтировать памятник советским солдатам, погибшим во время Второй мировой войны", - пишет издание.
Отмечается, что жители села выступили против демонтажа памятника, поскольку он посвящен их погибшим во время Великой Отечественной войны односельчанам. По мнению жителей, демонтаж памятника обесценил бы не только участие их предков в борьбе с фашизмом, но и их жизни.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц и городов началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о "декоммунизации". В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
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