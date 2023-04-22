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"Мертвый город" стал лучшей оперой по версии премии "Золотая маска"
"Мертвый город" стал лучшей оперой по версии премии "Золотая маска" - РИА Новости, 22.04.2023
"Мертвый город" стал лучшей оперой по версии премии "Золотая маска"
Лучшей оперой по версии российской национальной театральной премии "Золотая маска-2023" стал "Мертвый город" театра "Новая опера" имени Е.В. Колобова, передает... РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T21:52
2023-04-22T21:52
2023-04-22T21:52
культура
россия
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театральный фестиваль "золотая маска"
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Лучшей оперой по версии российской национальной театральной премии "Золотая маска-2023" стал "Мертвый город" театра "Новая опера" имени Е.В. Колобова, передает корреспондент РИА Новости. Церемония награждения проходит в субботу на сцене Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Ведущими церемонии стали Лика Рулла и Сергей Епишев. "Золотая маска" - профессиональная награда, которая была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ. Фестиваль ежегодно проводится в Москве и представляет лучшие спектакли сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол).
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россия, москва, театральный фестиваль "золотая маска"
Культура, Россия, Москва, Театральный фестиваль "Золотая Маска"
"Мертвый город" стал лучшей оперой по версии премии "Золотая маска"
"Мертвый город" стал лучшей оперой по версии театральной премии "Золотая маска"