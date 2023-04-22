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"Мертвый город" стал лучшей оперой по версии премии "Золотая маска" - РИА Новости, 22.04.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
21:52 22.04.2023
https://ria.ru/20230422/opera-1867129240.html
"Мертвый город" стал лучшей оперой по версии премии "Золотая маска"
"Мертвый город" стал лучшей оперой по версии премии "Золотая маска" - РИА Новости, 22.04.2023
"Мертвый город" стал лучшей оперой по версии премии "Золотая маска"
Лучшей оперой по версии российской национальной театральной премии "Золотая маска-2023" стал "Мертвый город" театра "Новая опера" имени Е.В. Колобова, передает... РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T21:52
2023-04-22T21:52
культура
россия
москва
театральный фестиваль "золотая маска"
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Лучшей оперой по версии российской национальной театральной премии "Золотая маска-2023" стал "Мертвый город" театра "Новая опера" имени Е.В. Колобова, передает корреспондент РИА Новости. Церемония награждения проходит в субботу на сцене Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Ведущими церемонии стали Лика Рулла и Сергей Епишев. "Золотая маска" - профессиональная награда, которая была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ. Фестиваль ежегодно проводится в Москве и представляет лучшие спектакли сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол).
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россия
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россия, москва, театральный фестиваль "золотая маска"
Культура, Россия, Москва, Театральный фестиваль "Золотая Маска"
"Мертвый город" стал лучшей оперой по версии премии "Золотая маска"

"Мертвый город" стал лучшей оперой по версии театральной премии "Золотая маска"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЦеремония вручения Российской национальной театральной премии "Золотая маска" 2023
Церемония вручения Российской национальной театральной премии Золотая маска 2023 - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Церемония вручения Российской национальной театральной премии "Золотая маска" 2023. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Лучшей оперой по версии российской национальной театральной премии "Золотая маска-2023" стал "Мертвый город" театра "Новая опера" имени Е.В. Колобова, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония награждения проходит в субботу на сцене Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Ведущими церемонии стали Лика Рулла и Сергей Епишев.
"Золотая маска" - профессиональная награда, которая была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ. Фестиваль ежегодно проводится в Москве и представляет лучшие спектакли сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол).
Церемония вручения Российской национальной театральной премии Золотая маска 2023 - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
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КультураРоссияМоскваТеатральный фестиваль "Золотая Маска"
 
 
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