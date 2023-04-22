https://ria.ru/20230422/opera-1867129240.html

"Мертвый город" стал лучшей оперой по версии премии "Золотая маска"

"Мертвый город" стал лучшей оперой по версии премии "Золотая маска" - РИА Новости, 22.04.2023

"Мертвый город" стал лучшей оперой по версии премии "Золотая маска"

Лучшей оперой по версии российской национальной театральной премии "Золотая маска-2023" стал "Мертвый город" театра "Новая опера" имени Е.В. Колобова, передает... РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T21:52

2023-04-22T21:52

2023-04-22T21:52

культура

россия

москва

театральный фестиваль "золотая маска"

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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Лучшей оперой по версии российской национальной театральной премии "Золотая маска-2023" стал "Мертвый город" театра "Новая опера" имени Е.В. Колобова, передает корреспондент РИА Новости. Церемония награждения проходит в субботу на сцене Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Ведущими церемонии стали Лика Рулла и Сергей Епишев. "Золотая маска" - профессиональная награда, которая была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ. Фестиваль ежегодно проводится в Москве и представляет лучшие спектакли сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол).

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россия, москва, театральный фестиваль "золотая маска"