Рейтинг@Mail.ru
При обстреле Алчевска в ЛНР из РСЗО жилые дома получили повреждения - РИА Новости, 22.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:50 22.04.2023
https://ria.ru/20230422/obstrel-1867132956.html
При обстреле Алчевска в ЛНР из РСЗО жилые дома получили повреждения
При обстреле Алчевска в ЛНР из РСЗО жилые дома получили повреждения - РИА Новости, 22.04.2023
При обстреле Алчевска в ЛНР из РСЗО жилые дома получили повреждения
Котельная разрушена в результате обстрела города Алчевск в ЛНР со стороны украинских войск из РСЗО HIMARS, повреждены жилые дома и газопровод, сообщило... РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T22:50
2023-04-22T22:50
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
сцкк
алчевск
lockheed martin
bae systems
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/14/1839900453_0:85:3037:1793_1920x0_80_0_0_84a5b415b47230bfbfc41cd967e748e5.jpg
АЛЧЕВСК (ЛНР), 22 апр - РИА Новости. Котельная разрушена в результате обстрела города Алчевск в ЛНР со стороны украинских войск из РСЗО HIMARS, повреждены жилые дома и газопровод, сообщило представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее в ЛНР отмечали, что украинские войска выпустили по Алчевску четыре ракеты из РСЗО HIMARS. "В результате обстрела н.п. Алчевск с применением РСЗО HIMARS (противником выпущено четыре ракеты типа M31 GMLRS) разрушена котельная, а также повреждено остекление семи одноэтажных жилых домов и газопровод" - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале. Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
https://ria.ru/20230319/bogema-1858848003.html
луганская народная республика
алчевск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/14/1839900453_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_e6979e7bbb9ac32ed06e85579b744cad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика, сцкк, алчевск, lockheed martin , bae systems, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, СЦКК, Алчевск, Lockheed Martin , BAE Systems, Происшествия
При обстреле Алчевска в ЛНР из РСЗО жилые дома получили повреждения

При обстреле ВСУ Алчевска в ЛНР из РСЗО HIMARS жилые дома и котельная получили повреждения

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда РСЗО, найденный после обстрела ВСУ
Фрагмент снаряда РСЗО, найденный после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Фрагмент снаряда РСЗО, найденный после обстрела ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
АЛЧЕВСК (ЛНР), 22 апр - РИА Новости. Котельная разрушена в результате обстрела города Алчевск в ЛНР со стороны украинских войск из РСЗО HIMARS, повреждены жилые дома и газопровод, сообщило представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Ранее в ЛНР отмечали, что украинские войска выпустили по Алчевску четыре ракеты из РСЗО HIMARS.
"В результате обстрела н.п. Алчевск с применением РСЗО HIMARS (противником выпущено четыре ракеты типа M31 GMLRS) разрушена котельная, а также повреждено остекление семи одноэтажных жилых домов и газопровод" - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале.
Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
Украиной правит вооруженная богема
19 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаСЦККАлчевскLockheed MartinBAE SystemsПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала