https://ria.ru/20230422/obstrel-1867132956.html

При обстреле Алчевска в ЛНР из РСЗО жилые дома получили повреждения

При обстреле Алчевска в ЛНР из РСЗО жилые дома получили повреждения - РИА Новости, 22.04.2023

При обстреле Алчевска в ЛНР из РСЗО жилые дома получили повреждения

Котельная разрушена в результате обстрела города Алчевск в ЛНР со стороны украинских войск из РСЗО HIMARS, повреждены жилые дома и газопровод, сообщило... РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T22:50

2023-04-22T22:50

2023-04-22T22:50

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

сцкк

алчевск

lockheed martin

bae systems

происшествия

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АЛЧЕВСК (ЛНР), 22 апр - РИА Новости. Котельная разрушена в результате обстрела города Алчевск в ЛНР со стороны украинских войск из РСЗО HIMARS, повреждены жилые дома и газопровод, сообщило представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее в ЛНР отмечали, что украинские войска выпустили по Алчевску четыре ракеты из РСЗО HIMARS. "В результате обстрела н.п. Алчевск с применением РСЗО HIMARS (противником выпущено четыре ракеты типа M31 GMLRS) разрушена котельная, а также повреждено остекление семи одноэтажных жилых домов и газопровод" - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале. Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.

https://ria.ru/20230319/bogema-1858848003.html

луганская народная республика

алчевск

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луганская народная республика, сцкк, алчевск, lockheed martin , bae systems, происшествия