https://ria.ru/20230422/obstrel-1867084376.html

Украинские войска выпустили по Донецку еще три снаряда

Украинские войска выпустили по Донецку еще три снаряда - РИА Новости, 22.04.2023

Украинские войска выпустили по Донецку еще три снаряда

Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T15:20

2023-04-22T15:20

2023-04-22T15:20

специальная военная операция на украине

донецк

кировский район

украина

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 22 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.35 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230403/ukraina-1862502168.html

донецк

кировский район

украина

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донецк, кировский район, украина, сцкк, происшествия