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Снаряд ВСУ попал в жилой дом в Новой Каховке - РИА Новости, 22.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:02 22.04.2023 (обновлено: 15:07 22.04.2023)
https://ria.ru/20230422/obstrel-1867082186.html
Снаряд ВСУ попал в жилой дом в Новой Каховке
Снаряд ВСУ попал в жилой дом в Новой Каховке - РИА Новости, 22.04.2023
Снаряд ВСУ попал в жилой дом в Новой Каховке
Украинские войска открыли артиллерийский огонь по Новой Каховке в Херсонской области, снаряд попал в жилой дом, поврежден газопровод, есть пострадавший,... РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T15:02
2023-04-22T15:07
специальная военная операция на украине
в мире
новая каховка
херсонская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости. Украинские войска открыли артиллерийский огонь по Новой Каховке в Херсонской области, снаряд попал в жилой дом, поврежден газопровод, есть пострадавший, сообщает пресс-служба администрации города."Укронацисты ведут артиллерийский обстрел Новой Каховки. В результате украинского артиллерийского обстрела зафиксирован прилёт вражеского снаряда в жилой дом по улице Сосновая, 71. Разрушен дом, повреждён газопровод, есть пострадавший", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале администрации города.Власти города подчеркнули, что в связи с непрекращающимися обстрелами нет возможности подъезда скорой помощи."Вызвана на помощь МЧС, газовая служба", - подчеркнули в администрации.
новая каховка
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в мире, новая каховка, херсонская область , мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Новая Каховка, Херсонская область , МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Снаряд ВСУ попал в жилой дом в Новой Каховке

Власти: снаряд ВСУ попал в жилой дом в Новой Каховке и повредил газопровод

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкРазбитое окно жилого дома, пострадавшего в результате обстрела
Разбитое окно жилого дома, пострадавшего в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Разбитое окно жилого дома, пострадавшего в результате обстрела. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости. Украинские войска открыли артиллерийский огонь по Новой Каховке в Херсонской области, снаряд попал в жилой дом, поврежден газопровод, есть пострадавший, сообщает пресс-служба администрации города.
"Укронацисты ведут артиллерийский обстрел Новой Каховки. В результате украинского артиллерийского обстрела зафиксирован прилёт вражеского снаряда в жилой дом по улице Сосновая, 71. Разрушен дом, повреждён газопровод, есть пострадавший", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале администрации города.
Власти города подчеркнули, что в связи с непрекращающимися обстрелами нет возможности подъезда скорой помощи.
"Вызвана на помощь МЧС, газовая служба", - подчеркнули в администрации.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
21 апреля, 16:03
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 21.04.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреНовая КаховкаХерсонская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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