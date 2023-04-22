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Снаряд ВСУ попал в жилой дом в Новой Каховке

Снаряд ВСУ попал в жилой дом в Новой Каховке - РИА Новости, 22.04.2023

Снаряд ВСУ попал в жилой дом в Новой Каховке

Украинские войска открыли артиллерийский огонь по Новой Каховке в Херсонской области, снаряд попал в жилой дом, поврежден газопровод, есть пострадавший,... РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T15:02

2023-04-22T15:02

2023-04-22T15:07

специальная военная операция на украине

в мире

новая каховка

херсонская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости. Украинские войска открыли артиллерийский огонь по Новой Каховке в Херсонской области, снаряд попал в жилой дом, поврежден газопровод, есть пострадавший, сообщает пресс-служба администрации города."Укронацисты ведут артиллерийский обстрел Новой Каховки. В результате украинского артиллерийского обстрела зафиксирован прилёт вражеского снаряда в жилой дом по улице Сосновая, 71. Разрушен дом, повреждён газопровод, есть пострадавший", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале администрации города.Власти города подчеркнули, что в связи с непрекращающимися обстрелами нет возможности подъезда скорой помощи."Вызвана на помощь МЧС, газовая служба", - подчеркнули в администрации.

новая каховка

херсонская область

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в мире, новая каховка, херсонская область , мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)