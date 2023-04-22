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Обстрел ВСУ повредил здание школы в Донецке - РИА Новости, 22.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:01 22.04.2023 (обновлено: 18:47 22.04.2023)
https://ria.ru/20230422/obstrel-1867081798.html
Обстрел ВСУ повредил здание школы в Донецке
Обстрел ВСУ повредил здание школы в Донецке - РИА Новости, 22.04.2023
Обстрел ВСУ повредил здание школы в Донецке
Здание школы в Кировском районе Донецка повреждено при обстреле со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T15:01
2023-04-22T18:47
специальная военная операция на украине
кировский район
донецк
алексей кулемзин (донецк)
донецкая народная республика
россия
происшествия
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ДОНЕЦК, 22 апр - РИА Новости. Здание школы в Кировском районе Донецка повреждено при обстреле со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "В результате прямого попадания в здание школы № 91 по улице Бирюзова Кировского района повреждено остекление и фасад блока для обучения младших классов", - написал он в своем телеграм-канале.
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кировский район
донецк
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кировский район, донецк, алексей кулемзин (донецк), донецкая народная республика, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Кировский район, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецкая Народная Республика, Россия, Происшествия
Обстрел ВСУ повредил здание школы в Донецке

Мэр Донецка Кулемзин: обстрел ВСУ повредил здание школы в Кировском районе

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ школы в Донецке
Последствия обстрела со стороны ВСУ школы в Донецке - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела со стороны ВСУ школы в Донецке
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 22 апр - РИА Новости. Здание школы в Кировском районе Донецка повреждено при обстреле со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"В результате прямого попадания в здание школы № 91 по улице Бирюзова Кировского района повреждено остекление и фасад блока для обучения младших классов", - написал он в своем телеграм-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеКировский районДонецкАлексей Кулемзин (Донецк)Донецкая Народная РеспубликаРоссияПроисшествия
 
 
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