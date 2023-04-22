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Обстрел ВСУ повредил здание школы в Донецке
Обстрел ВСУ повредил здание школы в Донецке - РИА Новости, 22.04.2023
Обстрел ВСУ повредил здание школы в Донецке
Здание школы в Кировском районе Донецка повреждено при обстреле со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T15:01
2023-04-22T15:01
2023-04-22T18:47
специальная военная операция на украине
кировский район
донецк
алексей кулемзин (донецк)
донецкая народная республика
россия
происшествия
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ДОНЕЦК, 22 апр - РИА Новости. Здание школы в Кировском районе Донецка повреждено при обстреле со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "В результате прямого попадания в здание школы № 91 по улице Бирюзова Кировского района повреждено остекление и фасад блока для обучения младших классов", - написал он в своем телеграм-канале.
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Специальная военная операция на Украине, Кировский район, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецкая Народная Республика, Россия, Происшествия
Обстрел ВСУ повредил здание школы в Донецке
Мэр Донецка Кулемзин: обстрел ВСУ повредил здание школы в Кировском районе