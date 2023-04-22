https://ria.ru/20230422/obstrel-1867081798.html

Обстрел ВСУ повредил здание школы в Донецке

Обстрел ВСУ повредил здание школы в Донецке - РИА Новости, 22.04.2023

Обстрел ВСУ повредил здание школы в Донецке

Здание школы в Кировском районе Донецка повреждено при обстреле со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T15:01

2023-04-22T15:01

2023-04-22T18:47

специальная военная операция на украине

кировский район

донецк

алексей кулемзин (донецк)

донецкая народная республика

россия

происшествия

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ДОНЕЦК, 22 апр - РИА Новости. Здание школы в Кировском районе Донецка повреждено при обстреле со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "В результате прямого попадания в здание школы № 91 по улице Бирюзова Кировского района повреждено остекление и фасад блока для обучения младших классов", - написал он в своем телеграм-канале.

https://ria.ru/20230419/propaganda-1866487271.html

кировский район

донецк

донецкая народная республика

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кировский район, донецк, алексей кулемзин (донецк), донецкая народная республика, россия, происшествия