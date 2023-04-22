https://ria.ru/20230422/obstrel-1867079651.html

Украинские войска снова обстреляли Донецк

Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 22.04.2023

Украинские войска снова обстреляли Донецк

Украинские войска за пять минут выпустили по трем районам Донецка семь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T14:43

2023-04-22T14:43

2023-04-22T14:43

специальная военная операция на украине

донецк

украина

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 22 апр - РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили по трем районам Донецка семь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.10 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. В представительстве добавили, что в 14.15 мск украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230422/sudan-1867010701.html

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донецк, украина, донецкая народная республика, сцкк, происшествия