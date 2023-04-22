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Украинские войска выпустили по Донецку еще девять снарядов

Украинские войска выпустили по Донецку еще девять снарядов - РИА Новости, 22.04.2023

Украинские войска выпустили по Донецку еще девять снарядов

Украинские войска за полчаса выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка девять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T14:15

2023-04-22T14:15

2023-04-22T14:16

специальная военная операция на украине

происшествия

сцкк

донецк

куйбышевский район

украина

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ДОНЕЦК, 22 апр - РИА Новости. Украинские войска за полчаса выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка девять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.10 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канане. В представительстве добавили, что в 13.40 мск украинские войска выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка шесть снарядов калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

донецк

куйбышевский район

украина

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происшествия, сцкк, донецк, куйбышевский район, украина