https://ria.ru/20230422/obstrel-1867076446.html
ВСУ обстреляли Кировский район Донецка
ВСУ обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 22.04.2023
ВСУ обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T14:10
2023-04-22T14:10
2023-04-22T14:10
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
украина
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
россия
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ДОНЕЦК, 22 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.10 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Галицыновка – город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230422/ukraina-1867070267.html
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, Украина, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия
ВСУ обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка три снаряда натовского калибра