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Украинские войска обстреляли Алчевск в ЛНР из РСЗО HIMARS
Украинские войска обстреляли Алчевск в ЛНР из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 22.04.2023
Украинские войска обстреляли Алчевск в ЛНР из РСЗО HIMARS
Украинские войска выпустили по Алчевску четыре ракеты из РСЗО HIMARS, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов,... РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T14:08
2023-04-22T14:08
2023-04-22T14:15
специальная военная операция на украине
алчевск
луганская народная республика
сцкк
bae systems
lockheed martin
происшествия
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ЛУГАНСК, 22 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Алчевску четыре ракеты из РСЗО HIMARS, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 04.00 по населенному пункту Алчевск (ЛНР) с применением РСЗО HIMARS (четыре ракеты)", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
https://ria.ru/20230422/sudan-1867010701.html
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алчевск, луганская народная республика, сцкк, bae systems, lockheed martin , происшествия
Специальная военная операция на Украине, Алчевск, Луганская Народная Республика, СЦКК, BAE Systems, Lockheed Martin , Происшествия
Украинские войска обстреляли Алчевск в ЛНР из РСЗО HIMARS
Представительство ЛНР: ВСУ выпустили по Алчевску в ЛНР четыре ракеты из РСЗО HIMARS