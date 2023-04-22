https://ria.ru/20230422/obstrel-1867043359.html

Украинские войска нанесли более 20 ударов по Курской области

Украинские войска нанесли более 20 ударов по Курской области - РИА Новости, 22.04.2023

Украинские войска нанесли более 20 ударов по Курской области

Украинские войска обстреляли Рыльский район Курской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Роман Старовойт. РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T08:21

2023-04-22T08:21

2023-04-22T09:31

специальная военная операция на украине

рыльский район

курская область

роман старовойт

происшествия

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Рыльский район Курской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Роман Старовойт. "Со стороны Украины зафиксировано больше 20 прилетов. Жертв и разрушений в населенных пунктах нет, но повреждены сети электроснабжения", — написал он.Деревня Обеста, села Локоть и Новоивановка остались без электричества, уточнил глава региона. По его словам, ремонтные бригады приступят к восстановлению, как только станет безопасно.Рыльский район граничит с Сумской областью Украины и неоднократно подвергался обстрелам. В конце января были повреждены два дома в деревне Поповка, а в начале марта сообщалось об 11 прилетах в селе Бегоща.ВСУ практически постоянно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20230421/bespilotnik-1866820694.html

рыльский район

курская область

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рыльский район, курская область, роман старовойт, происшествия