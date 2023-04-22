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Украинские войска нанесли более 20 ударов по Курской области - РИА Новости, 22.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:21 22.04.2023 (обновлено: 09:31 22.04.2023)
https://ria.ru/20230422/obstrel-1867043359.html
Украинские войска нанесли более 20 ударов по Курской области
Украинские войска нанесли более 20 ударов по Курской области - РИА Новости, 22.04.2023
Украинские войска нанесли более 20 ударов по Курской области
Украинские войска обстреляли Рыльский район Курской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Роман Старовойт. РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T08:21
2023-04-22T09:31
специальная военная операция на украине
рыльский район
курская область
роман старовойт
происшествия
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Рыльский район Курской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Роман Старовойт. "Со стороны Украины зафиксировано больше 20 прилетов. Жертв и разрушений в населенных пунктах нет, но повреждены сети электроснабжения", — написал он.Деревня Обеста, села Локоть и Новоивановка остались без электричества, уточнил глава региона. По его словам, ремонтные бригады приступят к восстановлению, как только станет безопасно.Рыльский район граничит с Сумской областью Украины и неоднократно подвергался обстрелам. В конце января были повреждены два дома в деревне Поповка, а в начале марта сообщалось об 11 прилетах в селе Бегоща.ВСУ практически постоянно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20230421/bespilotnik-1866820694.html
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рыльский район, курская область, роман старовойт, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Рыльский район, Курская область, Роман Старовойт, Происшествия
Украинские войска нанесли более 20 ударов по Курской области

Губернатор Курской области Старовойт сообщил об обстреле Рыльского района со стороны ВСУ

© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Рыльский район Курской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Роман Старовойт.
"Со стороны Украины зафиксировано больше 20 прилетов. Жертв и разрушений в населенных пунктах нет, но повреждены сети электроснабжения", — написал он.
Деревня Обеста, села Локоть и Новоивановка остались без электричества, уточнил глава региона. По его словам, ремонтные бригады приступят к восстановлению, как только станет безопасно.
Рыльский район граничит с Сумской областью Украины и неоднократно подвергался обстрелам. В конце января были повреждены два дома в деревне Поповка, а в начале марта сообщалось об 11 прилетах в селе Бегоща.
ВСУ практически постоянно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
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Специальная военная операция на УкраинеРыльский районКурская областьРоман СтаровойтПроисшествия
 
 
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