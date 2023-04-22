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Украинские военные выпустили по Донецку восемь "натовских" снарядов
Украинские военные выпустили по Донецку восемь "натовских" снарядов - РИА Новости, 22.04.2023
Украинские военные выпустили по Донецку восемь "натовских" снарядов
Украинские войска утром в субботу обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T08:10
2023-04-22T08:10
2023-04-22T08:22
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 22 апр - РИА Новости. Украинские войска утром в субботу обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 07.35 - населенный пункт Галицыновка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 07.45 - населенный пункт Галицыновка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в телеграм-канале ведомства. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
донецк
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донецк, куйбышевский район, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, СЦКК, Происшествия
Украинские военные выпустили по Донецку восемь "натовских" снарядов
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку восемь снарядов "натовского" калибра