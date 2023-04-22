https://ria.ru/20230422/obstrel-1867042856.html
Украинские войска за сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 22.04.2023
Украинские войска за сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 25 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 109 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T08:06
2023-04-22T08:06
2023-04-22T08:22
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
горловка
сцкк
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/19/1819345606_0:143:948:676_1920x0_80_0_0_357cf3e7a552e6b0e45055fa266e1a48.jpg
ДОНЕЦК, 22 апр - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 25 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 109 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 25 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 19 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. На горловском - пять обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. На волновахском - один обстрел из артиллерии 155 миллиметров. Выпустив 109 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Под огнем оказались районы четырех населенных пунктов республики: Горловка, Донецк, Макеевка, Владимировка. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксирован 21 обстрел.
донецкая народная республика
украина
горловка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/19/1819345606_0:1:948:712_1920x0_80_0_0_48f873670d888f997fe9a1d46de67799.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, украина, горловка, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Горловка, СЦКК, Происшествия
Украинские войска за сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР
В ДНР заявили, что украинские войска за сутки 25 раз обстреляли территорию республики