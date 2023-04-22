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Украинские войска за сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 22.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:06 22.04.2023 (обновлено: 08:22 22.04.2023)
https://ria.ru/20230422/obstrel-1867042856.html
Украинские войска за сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 22.04.2023
Украинские войска за сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 25 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 109 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T08:06
2023-04-22T08:22
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
горловка
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 22 апр - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 25 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 109 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 25 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 19 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. На горловском - пять обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. На волновахском - один обстрел из артиллерии 155 миллиметров. Выпустив 109 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Под огнем оказались районы четырех населенных пунктов республики: Горловка, Донецк, Макеевка, Владимировка. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксирован 21 обстрел.
донецкая народная республика
украина
горловка
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донецкая народная республика, украина, горловка, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Горловка, СЦКК, Происшествия
Украинские войска за сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР

В ДНР заявили, что украинские войска за сутки 25 раз обстреляли территорию республики

© РИА Новости / Риа Новости Крым | Перейти в медиабанкФрагменты от разорвавшихся снарядов у разрушенного в результате обстрела ВСУ
Фрагменты от разорвавшихся снарядов у разрушенного в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
© РИА Новости / Риа Новости Крым
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Фрагменты от разорвавшихся снарядов у разрушенного в результате обстрела ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 апр - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 25 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 109 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 25 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 19 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. На горловском - пять обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. На волновахском - один обстрел из артиллерии 155 миллиметров. Выпустив 109 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.
Под огнем оказались районы четырех населенных пунктов республики: Горловка, Донецк, Макеевка, Владимировка.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксирован 21 обстрел.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаГорловкаСЦККПроисшествия
 
 
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